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▲原住民族委員會與原住民族語言研究發展基金會共同舉辦南島語言復振論壇活動，來自我國台灣、加拿大、紐西蘭及馬紹爾群島的代表及專家學者與會，分享南島語言復振經驗和策略。(圖／記者黃守作攝，2024.11.06)

▲行政院原住民族委員會副主任委員鍾興華致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.11.06)

▲原住民族語言研究發展基金會董事長馬耀‧谷木致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.11.06)

▲南島語言復振論壇會中進行討論各國推動族語環境營造之策略及措施，增強語言教育和社區部落參與的策略，以喚起社會對原住民族語言的重視。(圖／記者黃守作攝，2024.11.06)

行政院原住民族委員會與原住民族語言研究發展基金會於今(6)日，在高雄市前鎮區承億酒店晨星廳，共同舉辦南島語言復振論壇活動，期能打造族語友善環境，共同守護南島語言文化。這項由行政院原住民族委員會與原住民族語言研究發展基金會舉辦的南島語言復振論壇活動，是由原住民族委員會副主任委員鍾興華與原住民族語言研究發展基金會董事長馬耀‧谷木共同主持，有原住民族語言研究發展基金會執行長許韋晟、原住民族委員會教育文化處處長陳坤昇、副處長邱文隆、國家教育研究院原住民族教育研究中心主任周惠民、屏東縣地磨兒國小校長陳惠美、高雄市桃源區興中國小主任蘇元媚、高雄市議員范織欽，以及來自我國、加拿大、紐西蘭及馬紹爾群島的代表及專家學者與會，分享復振與文化交流經驗和策略。原住民族委員會副主任委員鍾興華表示，此次南島語言復振論壇活動，以營造族語友善環境為主題，啟動南島民族論壇6年計劃(2020年至2025年)，旨在推廣南島語言文化，在專題中，討論各國推動族語環境營造之策略及措施，專家們提出了加強語言教育和社區部落參與等復振策略，以喚起社會對原住民族語言的重視。原住民族語言研究發展基金會董事長馬耀‧谷木指出，南島語族涵蓋我國台灣及太平洋多地的原住民族語言，擁有豐富文化資源，但隨著全球化和現代化的挑戰，許多南島語言正面臨逐漸消亡的危機。馬耀‧谷木說，此次論壇的召開，正是出於對南島語言及文化永續發展的深切關懷，透過國際交流，讓各國代表及專家學者分享成功經驗，並共同探討有效語言復振策略，其目標在於促進人才交流與合作，鼓勵各國專家攜手研究南島語言復振的策略，並建立可持續的交流平台，共譜南島語言文化復振新篇章，以增強語言復振的實效性與影響力。會中進行討論各國推動族語環境營造之策略及措施，增強語言教育和社區部落參與的策略，以喚起社會對原住民族語言的重視，期待與會者共同提升南島語言復振的影響力，攜手守護南島文化。