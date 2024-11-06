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巴黎奧運後開始搭檔的新台灣男雙組合王齊麟／邱相榤，今天在超級300系列南韓羽球大師賽，花費39分鐘以21：19、22：20力退越南組合陳丁茗／阮庭黄，晉級男雙16強，下役將強碰第4種子、世界排名第17的中國組合劉毅／陳柏陽。由於金牌搭檔李洋宣佈即將退役，王齊麟改和學弟邱相榤組成「麟榤配」，今年最佳表現是超級500系列的南韓公開賽、香港公開賽都挺進4強，兩人10月返台小做休息後，本週在南韓羽球大師賽重新登場。「麟榤配」首戰面對從資格賽晉級的越南組合，一開賽有些慢熱，所幸調整過後在10：11落後時連拿4分逆轉戰局，儘管一度遭逼成13：13平手，但最終仍以21：19拿下首盤，次盤兩人狀態依舊不穩，好在關鍵時刻都能化險為夷，最後連拿3分化解對方局點，並以22：20勝出。「麟榤配」下一站16強要對上中國組合劉毅／陳柏陽，雙方將是首度交鋒，過去王齊麟和李洋搭檔時，曾於去年日本公開賽拿下兩組人馬生涯唯一交手的1勝。中國組合今天以21：15、22：20力克南韓組合晉級。