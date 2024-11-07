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▲海洋委員會舉辦海洋青年工作坊活動，共構安全永續之海洋。(圖／海洋委員會提供)

▲海洋委員會副主任委員黃向文致詞。(圖／海洋委員會提供)

▲海洋委員會副主任委員黃向文(右2)頒發獎狀給獲獎同學，表彰在海洋學術專題研究中的優良表現。(圖／海洋委員會提供)

海洋委員會於今(6)日，在台北港海巡基地，舉辦海洋青年工作坊活動，期激發青年對海洋事務的關注與投入，共構安全永續之海洋。海洋委員會海洋青年工作坊活動，是由海洋委員會副主任委員黃向文主持，有海洋委員會委員洪文玲、丹麥「海洋十年遺產網絡」共同創辦人Athena Trakadas博士、韓國濟州國立大學榮譽教授庾哲仁、日本琉球大學榮譽教授豐見山和行、沖繩造舟技藝職人大城清等國際學者專家，以及熱愛海洋的青年朋友與會。海洋委員會副主任委員黃向文表示，此次海洋青年工作坊活動，是以共構安全、永續之海洋為主題，邀請國外學者專家與熱愛海洋的青年朋友齊聚一堂，期透過多元的活動體驗，以及深入交流與創意提案，來激發青年對海洋事務的關注與投入，期許能凝聚青年力量，為我國的海洋安全與永續發展共同努力。黃向文說，青年是世界的希望，也是台灣的希望，青年參與是推展海洋事務的關鍵，希望透過工作坊建立起青年交流平台，凝聚熱愛海洋的力量，由青年朋友們自發性形成社群，成為推動海洋事務的新活力，並鼓勵青年積極發聲，成為海洋的守護者。會中，由海洋委員會副主任委員黃向文頒發獎狀給海洋委員會補助大專校院學生專題研究優良案件獲獎的同學，以表彰在海洋學術專題研究中的優良表現，以積極推動我國海洋人才的培育工作，鼓勵不同領域的青年學子共同參與海洋研究。黃向文指出，海洋委員會將持續辦理青年創新挑戰、海洋大數據競賽、海洋國際青年論壇等活動，並支持青年參與海洋事務，也願意與青年朋友合作，讓青年成為海洋事務的推手與種子，影響更多人共同守護海洋，為我國海洋治理奠定根基。