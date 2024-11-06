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▲越南政府表示SpaceX預備在越南投資15億美元，不過尚未提出具體的時程表。（圖／美聯社／達志影像）

SpaceX創辦人伊隆．馬斯克（Elon Musk）以地緣政治風險為由，要求參與SpaceX供應鏈的台廠將製造地點移往海外，《路透社》表示可靠消息來源指出，近期馬斯克以「政治風險」為原因，迫使至少1家業者將生產轉移到越南，甚至直接要求供應商將製造轉往海外。對此消息，SpaceX不予置評。越南政府表示SpaceX預備在越南投資15億美元，不過尚未提出具體的時程表。根據《路透社》報導，台灣SpaceX供應商Wistron NeWeb Corporation (緯創資通) 於今年開始在其位於越南北部河南省的工廠為 Starlink 生產路由器和其他網路設備，一名員工表示，WNC在越南的擴張很大程度上得益於SpaceX的訂單，路透記者也觀察到當地工廠外懸掛著幾條橫幅宣傳工廠招募訊息。某位越南外商的員工透露，該供應商的印刷電路板組件透過Winstron製造的組件安裝在Starlink的地面設備中，SpaceX直接告知他們要在台灣以外的海外生產。根據台灣官方和該公司的公開文件顯示，SpaceX的衛星零件供應商和製造商環球微波技術公司今年在越南投資了一間工廠。環球微波技術公司以商業保密協議為由，同樣拒絕發表任何評論；但也透露正擴大東南亞的業務，包括泰國和越南的新工廠。一位駐越南的投資顧問對路透社表示，SpaceX曾在私人會議上透露有興趣在越南建立衛星設備製造中心，並尋求保護智慧財產權。當路透社就台灣SpaceX的零件商遷移至海外之一事聯繫台灣經濟部時，台灣經濟部回應宣稱短期地緣因素不應影響國際衛星公司與台灣製造商之間的供應鏈關係。總之多個消息來源各說各話，關於Starlink對台商施壓的逼遷傳聞目前沒有公司願意正式公開給予官方說法，但專家分析包括國泰世華與其他多間台灣銀行都搶著去越南設據點，或許能對傳聞的真實性有些實際的佐證。