日本超人氣漫畫《【我推的孩子】》圍繞著傳奇偶像星野愛以及她的雙胞胎孩子阿庫亞、露比，展開一段揭露演藝圈黑暗面的故事，女偶像未婚生子其實也在現實中上演，25歲的「藤咲凪」過去就曾自爆是兩位孩子的媽，近期更發出化身星野愛帶著兩個孩子前往現場拍攝，照片曝光再次引發轟動。

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日本偶像團體「最終未來少女」中的25歲成員「藤咲凪」，過去就曾因為精緻美貌在社群爆紅，結果在去年8月份，她也公開在綜藝節目上承認已經生過2個小孩，分別已有3歲、1歲大，目前身分是單親媽媽，如此戲劇化的處境，與《我推》中的星野愛不謀而合，也讓她一度成為全球話題焦點。

▲25歲偶像藤咲凪在萬聖節Cos成星野愛，她如同AI般的完美臉蛋再次引發轟動。（圖／IG@fujisakinagi）
▲25歲偶像藤咲凪在萬聖節Cos成星野愛，她如同AI般的完美臉蛋再次引發轟動。（圖／IG@fujisakinagi）
而日前恰逢萬聖節，「藤咲凪」也直接Cos成星野愛，美貌完全100%還原之外，她其實還帶著兩個孩子前往攝影現場，一家三口擁抱在一起的溫馨畫面曝光，也讓這組照片再次於社群上瘋傳。

不少粉絲看完這組照片之後大讚，「這真的是還原度最高的星野愛cosplay，甚至可以說是本人了」、「從畫面中感受到媽媽對孩子的愛，永遠支持妳！小凪」、「真實版我推的孩子」。

▲藤咲凪在節目上自曝已是兩名孩子的媽，也還在偶像這條路上努力。（圖／IG@fujisakinagi）
▲藤咲凪在節目上自曝已是兩名孩子的媽，也還在偶像這條路上努力。（圖／IG@fujisakinagi）

 

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