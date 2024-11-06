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▲《我們與惡的距離 II》今舉辦前導發布會，播放2分鐘的片花相當精彩。（圖／記者朱永強攝）

去年6月因丈夫黃子佼爆發性醜聞，孟耿如為了陪伴陷入低潮期的丈夫，忍痛推掉產後復出的第一檔戲《省省吧！我家富貴發》，上一次出現在電視劇裡，還是2022年的《愛情發生在三天後》，今（6）日《我們與惡的距離》第二季舉行發布會，在2分鐘預告中可以看到孟耿如含著淚水替正義發聲，不少觀眾都期待她可以早日復出。孟耿如在《我們與惡的距離II》的預告片中，含著淚水吐露，「只要有那麼一點點該做的理由，我們就不應該放棄」，疑似是為正義發聲，這也是她在黃子佼爆發性醜聞後，首度公開露面的戲劇作品。《與惡II》歷經劇本創作4年，1年時間拍攝後製，一共5年時間打磨。全劇於2023年12月開拍、2024年4月殺青，歷經111天拍攝期，就連導演林君陽都說，這是他拍過最困難的戲了。第二季由周渝民、楊貴媚、謝欣穎、薛仕凌以及新生代演員劉子銓、白潤音同台飆戲，揭露「國家政策」、「隨機殺人」、「精神疾病」、「公共衛生」、「社會安全」、「國民法官」等議題，將於2025年播出。