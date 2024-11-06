我是廣告 請繼續往下閱讀

通膨真的降溫了！主計總處今（6）日公布10月消費者物價指數（CPI）年增為1.69%，創下逾3年半新低紀錄，並且連續二個月降至通膨警戒線2%以下。主計總處表示，10月山陀兒颱風造成農產損失，推升蔬果價格，食用油、外食費等食物類價格同樣上漲，再加上房租、掛號費、補習及學習費、停車費、汽機車保養及修理等費用調漲，只有蛋類、油料費及機票價格下跌，以及部分車款降價促銷，抵銷部分漲幅。若扣除蔬菜水果部分，物價則上漲1.51%，再剔除能源後總指數（即核心CPI），則為上漲1.64%，已經連續7個月低於2%的通膨警戒線，並且是近3年最低水準。至於與民生密切相關的重要民生物資CPI，10月年減0.62%，創下逾4年半以來的最低水準，其中雞蛋價格暴跌26.81%，更創下近24年半最大跌幅。對此，主計總處表示，雞蛋除了供給增加、供過於求，還有先前蛋價上漲、基數較高，雙重因素影響下，跌幅隨之擴大。主計總處表示，368個查價項目群中，扣除5項本月非屬產季水果（棗子、櫻桃、荔枝、芒果及桃子，本月權數為0）後，上漲者185項，權數合計54.6%，下跌者122項，權數合計29.8%。不過雖然商品食物類價格趨緩，但外食費漲幅還是達2.96%，顯示出民眾仍深刻感受外食費用高漲大；另外房租漲幅也達2.53%，顯示房租族仍面對高房租沉重壓力。除了颱風因素，主計總處補充，去年10月有雙十連假，推升娛樂服務價格，同樣墊高基期，從而抑制今年10月的CPI升幅。根據主計總處數據顯示，今年累計前10月平均CPI較上年同期漲2.19%，其中商品類漲1.88%，服務類漲2.49%。而對於後續物價表現，主計總處說明，由於10月底、11月初颱風康芮來襲，蔬菜、水果受到影響，可能使11月CPI漲幅難以維持下滑態勢，轉為走揚，但秋冬天候有利蔬菜生長，因此CPI破2%機會不大。