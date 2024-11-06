我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《艾嘉食堂》實習生林柏宏，只來一天就要離開讓眾人很不捨。（圖／泰坦星文創影視提供）

▲王大陸的吧台越來越專業，還研發了冬瓜仙草茶。（圖／泰坦星文創影視提供）

在《艾嘉食堂》最新一集中，實習生林柏宏即將結束工作離開食堂，雖然時間短暫，但大家都非常捨不得他，於是搞笑地用「情勒」方式表達不捨之情，調侃因為業績未達標所以不讓他離開。林柏宏特別留下紅包和離別信，讓張艾嘉看完忍不住大喊：「林柏宏你給我回來！」《艾嘉食堂》完全沒有腳本設定，就是要展現真人秀最真實的樣貌，還因為大家太過專於於做料理，整個廚房陷入一片寂靜，楊祐寧都忍不住打破沉默，要大家要記得說話，而看到有客人非常滿意食堂的餐點和服務，想要給小費，楊祐寧急忙退還，並表示：「我們靠實力、不靠小費，靠小費我怕把蘇梅島買下來！」在林柏宏離開後，食堂進入第3個營業日，所有職員對達成業績目標愈發執著，廚房裡一度陷入寂靜，只聽得見蟲鳴聲，楊祐寧忍不住出聲提醒大家要記得講話，柯佳嬿則趁機炫耀自己包的春捲越來越漂亮，楊祐寧接著笑說自己現在對於各種肉品的切法熟悉到不行，簡直變成肉舖老闆了！在超市採購期間，王大陸購入仙草並決定嘗試製作冬瓜仙草茶，然而當地仙草的紮實質地竟像塑膠一樣，楊祐寧握緊拳頭，打趣道想把仙草直接捏碎。經過一番折騰，終於成功推出冬瓜仙草新飲品。王大陸熟練打冰的動作讓楊祐寧讚嘆：「這才是咖啡店該有的聲音！」《艾嘉食堂》的美味料理和貼心服務，來消費的客人們都是讚譽有加，不少客人留下豐厚小費，其中有一桌客人想給200泰銖小費，讓楊祐寧驚訝到急忙退還。食堂雖然有主廚張艾嘉堅持每日訂下的業績目標，但楊祐寧對此信心十足表示：「我們靠實力、不靠小費，靠小費我怕把蘇梅島買下來！」《艾嘉食堂》每週六晚間八點在三立都會台播出，NETFLIX週六晚間10點上線，華視主頻則於隔週六晚間8點播出。