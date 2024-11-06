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▲黃偉哲表示，私菸品價格高暴利，還使用劣質菸葉下腳料製成偽劣菸品，牟取暴利，擾亂市場秩序，嚴重影響國家財政稅收及民眾身體健康。(圖／南市府提供)

▲海巡署偵防分署緝獲菸絲重約1,819公斤(計可產製約9萬950包私菸)、私菸成品計1,201包、捲菸約3萬5,800包，共計查獲私菸約12萬7,951包及產製原料一批。(圖／南市府提供)

海巡署偵防分署台南查緝隊近期聯合台南、雲林、彰化、嘉義及北門等查緝隊及相關機關組成專案小組，針對私菸工廠展開聯合查緝行動，於日前在台南與台中成功攔截私菸製造的上游生產點及下游運輸點，查扣大量私菸成品、半成品及製造工具，並逮捕嫌犯8人。台南市長黃偉哲除期許各單位持續查緝工作，以維護國人健康外，也強調力打擊私菸的決心。海巡署偵防分署今天舉辦記者說明會， 該案為接獲情資，有不法製菸集團於今年初合法報關進口之菸葉下腳料，以資源回收廠做掩護，在中南部地區未經許可製造私菸牟取暴利，遂會同分署嘉義、雲林、北門、彰化查緝隊、南部分署第11岸巡隊及移民署台東專勤隊、高雄市警察局鹽埕分局、警政署保三總隊、台中市警察局烏日分局及相關縣市主管機關組成專案小組偵辦。經長期埋伏、跟監蒐證後，掌握該集團位於台中市龍井區、台南市學甲區兩處產製私菸之工廠及相關犯罪事證，俟時機成熟時於10月17日於上述地點執行搜索，一舉逮捕嫌犯8人，並緝獲菸絲重約1,819公斤(計可產製約9萬950包私菸)、私菸成品計1,201包、捲菸約3萬5,800包，共計查獲私菸約12萬7,951包及產製原料一批，全案依違反《菸酒管理法》分别函送台南市及台中市政府菸管理科裁處。黃偉哲表示，私菸品價格高暴利，不肖分子除利用漁船、貨櫃等模式走私菸品外，還使用劣質菸葉下腳料製成偽劣菸品，牟取暴利，擾亂市場秩序，嚴重影響國家財政稅收及民眾身體健康。黃偉哲也認為，此次查緝行動展現了台南市政府與相關單位攜手合作、全力打擊私菸的決心。未來將持續支持加強查緝非法製菸、走私等違法行為，不讓違法分子有機可乘。南市府呼籲民眾不要購買來路不明菸品，若發現不法，可撥打海巡「118」免費報案專線，共同為國人健康及社會治安盡一份心力。