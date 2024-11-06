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▲林靖恩在日前才因偷吃民眾外送被移送法辦，超扯行為也令外界十分擔憂她的狀態。（圖／Threads）

▲「偷吃外賣」事件曝光沒多久，林靖恩又被拍到與數名疑似街友的老人抽菸喝酒，有知情的網友在社群平台上指出，她在外界與經濟的壓力下才會有諸多離譜的行為。（圖／爆廢1公社臉書）

▲李卓軒在李坤城生前就相當不滿「後母」林靖恩，不只常在臉書上偷嗆女方，昔日登上綜藝節目時還爆料李坤城其實一直忍耐對方，但卻無法提出分手。（圖／翻攝自「三立新聞網SETN」YouTube頻道）

資深音樂人李坤城與小40歲的妻子林靖恩的「爺孫戀」曾轟動全台，不顧世俗眼光的兩人最終結婚，只可惜李坤城於去年因大腸癌逝世，獨留嬌妻在人世間。至此林靖恩開始脫序行為不斷，日前才被飯店指控破壞公共物品、遭網友曝光偷吃外賣、被拍到與街友街頭鬼混，近來又因跑進超商偷喝飲料，遭到法院依犯竊盜罪開罰3000元，林靖恩日漸離譜行徑也讓外界更加好奇背後原因為何，意外引來知情粉絲曝光真相，表示李坤城其實車貸房貸都尚未繳清，林靖恩也沒有拿到外傳的千萬遺產。今年3月台中警方接到超商員工報案，稱林靖恩竊取店內販售的運動飲料後，尚未結帳就將商品攜出店外，走到旁邊的早餐店飲用。警方到場後將林靖恩當場抓捕，近日經台中地方法院審理後，最終依竊盜罪處置林靖恩，向她開罰3000元罰金。案件後續曝光後再次掀起熱議，許多網友相當不解林靖恩雖然痛失丈夫，但也獲得千萬遺產，為何精神狀態越來越頹靡，脫序行為也日漸加劇，對此有知情的網友在社群平台上指出原因，表示李坤城其實負債滿滿，車貸房貸都尚未繳清，林靖恩實際上只拿到幾百萬，並非外傳的千萬遺產，在外界與經濟的壓力下才會如此。其實早在2015年，林靖恩就曾在臉書自爆李坤城每月都有貸款壓力，在兩人認識之際男方的車貸、房貸都尚未繳清，每月存款都幾乎見底，出去約會時買完2張電影票只剩1000多元，日子可為是捉襟見肘。在李坤城離世後，繳納房貸一事自然就落到了繼承房產的遺孀身上，但無業的林靖恩根本無力償還，李坤城兒子李卓軒昔日還曾開嗆這位「繼母」：「林小姐心機用盡，結果搶到負債還沾沾自喜，也繳不起。」坦言目前每月還需繳納47000元的房貸，似乎也印證該知情網友指出的「因財務壓力」的這個說法。