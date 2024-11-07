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▲三陽SYM再度蟬聯機車月銷量冠軍，以市佔率40.5%贏過其他廠牌，有望問鼎機車年度銷售品牌冠軍。（圖／品牌提供）

▲Gogoro JEGO系列在今年2月推出，車價便宜且改善許多缺點以及電池月租優惠，成功帶動買氣，在10月市佔率提升2.11％！（圖／記者周淑萍攝）

▲三陽出廠的全新迪爵125車款已經連續蟬聯多月冠軍，10月銷量賣出5488台穩住機車霸主的地位。（圖/三陽提供）

10月機車銷售排行榜出爐啦！隨著9月開學季結束，機車的需求量略為下降，台灣10月機車總市場銷量為6萬3981台，相較9月下降約1萬1000台左右，而Gogoro的市佔率這個月也撐下來了，靠著2月推出的國民車款，有便宜資費加上便宜車價，真的擄獲大批民眾的心。根據業者統計，10月台灣機車銷售量掛牌數約6.4萬輛，其排名和上個月相同，，比上個月略為下滑；至於剛經歷創辦人出走的Gogoro在10月聲量大爆棚，顯見便宜的資費以及便宜車價，才是Gogoro能夠打中台灣機車族的消費族群。而如果看單體機車型號來看，前十大的機車銷售排行中，，甚至超車光陽Kymco賣最好的「GP125」兩個名次，Gogoro JEGO是睿能在今年2月推出的全新車款，不僅一改過去許多車主詬病的地方，，基本起始售價已經偏低，如果加上政府及中央補助，民眾用家中老車汰換新購的話，另外值得一提的是，三陽SYM的車型受到歡迎，在前10名的車款當中，就有六台入榜；前五名則就有三輛，除了全新迪爵125之外，另外兩台就是「新迪爵125（第三名、10月銷量3694台）」以及「Jet SL+ 158（第五名、10月銷量2969台）」。提醒如果年底想買機車的民眾可要加緊腳步，許多廠商的優惠都將在年底最後一波結束，可以多方比較價格、性能，挑一台專屬適合自己的愛車囉！