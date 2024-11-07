10月機車銷售排行榜出爐啦！隨著9月開學季結束，機車的需求量略為下降，台灣10月機車總市場銷量為6萬3981台，相較9月下降約1萬1000台左右，不過整體品牌的排名不變，仍舊是由三陽SYM以市佔率超過40%奪冠，其中的「迪爵系列」車款還是受到愛戴，持續蟬聯銷售冠軍！而Gogoro的市佔率這個月也撐下來了，靠著2月推出的國民車款，有便宜資費加上便宜車價，真的擄獲大批民眾的心。
台灣10月機車品牌排行！三陽蟬聯冠軍、Gogoro撐住了
根據業者統計，10月台灣機車銷售量掛牌數約6.4萬輛，其排名和上個月相同，由「三陽SYM」再度蟬聯冠軍，以2萬5906輛、市佔率40.5%；第二名則是「光陽Kymco」，10月賣出1萬6320輛，市佔率25.5%，比上個月略為下滑；季軍則是「山葉Yamaha」，單月掛牌數1萬988輛，市佔率17.2%。
至於剛經歷創辦人出走的Gogoro在10月聲量大爆棚，憑藉著今年2月推出的國民車款「Gogoro JEGO」仍夯，10月掛牌數也有5854輛，市佔率9.1%，比起9月的市佔率6.99%提升了不少！顯見便宜的資費以及便宜車價，才是Gogoro能夠打中台灣機車族的消費族群。
Gogoro單月市佔率飆升2.11%！全靠2月這台車被封「最強買菜車」
而如果看單體機車型號來看，前十大的機車銷售排行中，亮點就是近半年被封為「最強買菜車」且在今年2月推出就引爆熱議的「Gogoro JEGO」，在10月單月銷售3616台，排在所有品牌車款的第四名！也佔據Gogoro總掛牌車輛5845台當中的65%，甚至超車光陽Kymco賣最好的「GP125」兩個名次，讓Gogoro在10月份的機車銷售量中，市佔率百分比上升2.11%。
Gogoro JEGO是睿能在今年2月推出的全新車款，不僅一改過去許多車主詬病的地方，像是車體變輕續航力增強、減少車輛保養項目，甚至推出享有199元月租費可騎1000公里的超殺方案，讓許多短程通勤、騎車買菜的民眾全部眼睛為之一亮，基本起始售價已經偏低，如果加上政府及中央補助，民眾用家中老車汰換新購的話，就能用約3萬8000元入手，CP值堪稱是今年登頂的機車。
台灣人最愛機車是這台！省油耐騎變成新車首選
那麼台灣人最愛的機車款式到底是哪台呢？當然就是三陽SYM的「全新迪爵125」，同樣跟9月一樣都是銷售冠軍車型，10月一共賣出5488台穩住霸主的地位。另外值得一提的是，三陽SYM的車型受到歡迎，在前10名的車款當中，就有六台入榜；前五名則就有三輛，除了全新迪爵125之外，另外兩台就是「新迪爵125（第三名、10月銷量3694台）」以及「Jet SL+ 158（第五名、10月銷量2969台）」。
根據三陽SYM官網介紹，「全新迪爵125」是號稱全台最省油的機車，只要加滿一桶油就能夠從台北騎到高雄，全新一台機車價碼6萬9500元，不過三陽現在還有推出購車補助金1萬、熱銷感恩回饋2000元、風災汰舊補助2000元等，最低都能直接折抵1萬4000元，最高一台5萬5000元就能入手，有網友曾經評價「三陽省油科技真的很神奇」、「三陽真的省油又好騎，舊代迪爵騎23年不壞超猛。」提醒如果年底想買機車的民眾可要加緊腳步，許多廠商的優惠都將在年底最後一波結束，可以多方比較價格、性能，挑一台專屬適合自己的愛車囉！
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根據業者統計，10月台灣機車銷售量掛牌數約6.4萬輛，其排名和上個月相同，由「三陽SYM」再度蟬聯冠軍，以2萬5906輛、市佔率40.5%；第二名則是「光陽Kymco」，10月賣出1萬6320輛，市佔率25.5%，比上個月略為下滑；季軍則是「山葉Yamaha」，單月掛牌數1萬988輛，市佔率17.2%。
至於剛經歷創辦人出走的Gogoro在10月聲量大爆棚，憑藉著今年2月推出的國民車款「Gogoro JEGO」仍夯，10月掛牌數也有5854輛，市佔率9.1%，比起9月的市佔率6.99%提升了不少！顯見便宜的資費以及便宜車價，才是Gogoro能夠打中台灣機車族的消費族群。
Gogoro單月市佔率飆升2.11%！全靠2月這台車被封「最強買菜車」
而如果看單體機車型號來看，前十大的機車銷售排行中，亮點就是近半年被封為「最強買菜車」且在今年2月推出就引爆熱議的「Gogoro JEGO」，在10月單月銷售3616台，排在所有品牌車款的第四名！也佔據Gogoro總掛牌車輛5845台當中的65%，甚至超車光陽Kymco賣最好的「GP125」兩個名次，讓Gogoro在10月份的機車銷售量中，市佔率百分比上升2.11%。
Gogoro JEGO是睿能在今年2月推出的全新車款，不僅一改過去許多車主詬病的地方，像是車體變輕續航力增強、減少車輛保養項目，甚至推出享有199元月租費可騎1000公里的超殺方案，讓許多短程通勤、騎車買菜的民眾全部眼睛為之一亮，基本起始售價已經偏低，如果加上政府及中央補助，民眾用家中老車汰換新購的話，就能用約3萬8000元入手，CP值堪稱是今年登頂的機車。
台灣人最愛機車是這台！省油耐騎變成新車首選
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根據三陽SYM官網介紹，「全新迪爵125」是號稱全台最省油的機車，只要加滿一桶油就能夠從台北騎到高雄，全新一台機車價碼6萬9500元，不過三陽現在還有推出購車補助金1萬、熱銷感恩回饋2000元、風災汰舊補助2000元等，最低都能直接折抵1萬4000元，最高一台5萬5000元就能入手，有網友曾經評價「三陽省油科技真的很神奇」、「三陽真的省油又好騎，舊代迪爵騎23年不壞超猛。」提醒如果年底想買機車的民眾可要加緊腳步，許多廠商的優惠都將在年底最後一波結束，可以多方比較價格、性能，挑一台專屬適合自己的愛車囉！