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美國總統大選結果今（6）日陸續出爐，共和黨總統候選人、前總統唐納川普（Donald Trump）已發表勝選談話。針對川普未來對外政策，亞太和平研究基金會執行長董立文直言，川普是印太戰略的創始者，過去川普任內的台美關係無論在軍事、外交、政治與經濟等各領域上都有重大突破，相信這樣的政策方向與軌道不會改變。談到美國選舉結果，董立文指出，川普是印太戰略的創始者，過去美國對亞洲的安全戰略，軍事面由雙邊主義轉為多邊主義，經濟面由多邊主義轉為雙邊主義，都在川普任內完成，相信這樣的政策方向與軌道也不會改變。董立文說，川普過去執政時，台美關係無論在軍事、外交、政治與經濟等各領域上都有重大突破，例如將美國「一中政策」內涵改為「台灣關係法、美中三公報、對台六項保證」三段論，以及在國際社會糾正中國的「一中原則」的不當延伸。關於中國在美國總統大選期間對台進行的認知戰操作，董立文觀察，中國除了散播各種形式「棄台論」，試圖離間台美關係之外，美國內部也大量出現親中論述，其中「對中綏靖論」主張美國要尊重中國的核心利益、和平相處，甚至認為「美國發動了烏克蘭戰爭，不要讓美國再發動台海戰爭」，值得台灣政府持續追蹤。