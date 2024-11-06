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▲邱琦雯曾因為男友跑趴失聯而逼對方下跪。（圖／小姐布熙娣 YouTube）

小S（徐熙娣）過去就以犀利、敢言的性格在演藝圈出名，而她在主持綜藝節目《小姐不熙娣》也絲毫沒收斂，總是狠酸現場來賓，讓觀眾笑翻，而小S近日在節目上砲轟邱琦雯，原因是邱琦雯坦言自己曾因男友跑夜店搞消失，而逼迫對方下跪發誓，讓小S忍不住翻白眼怒喊：「妳有病！」邱琦雯日前登上綜藝節目《小姐不熙娣》，分享自己某任男友曾因為跑夜店而消失不接電話：「兩三點收工的時候，我打電話給他，不接了，就不接，早上七八點才傳訊息說我睡著了。」事後更欺騙邱琦雯，讓邱琦雯非常生氣：「我完全受不了，就直接叫他去行天宮，因為我愛他啊，我就說那你敢不敢去行天宮跪下來，我說你敢不敢發重誓，如果你真的有騙我，你會被車撞X。」事後邱琦雯也解釋因為當時行天宮非常靈驗，「行天宮很靈，在那個年代。」沒想到讓全場來賓笑翻，小S更是傻眼砲轟她，認為這個話題已經難以延續：「我覺得我們倆不能再聊下去了，因為越聊越覺得妳有病。」後續小S更點出邱琦雯已經接近「控制狂」的程度了：「因為我覺得妳這已經不是感情潔不潔癖的問題，我覺得妳幾乎就是有控制狂。」沒想到邱琦雯完全不這樣認為，更指出是因為男方太沒有給自己安全感，「不是，我真的沒有控制狂，如果他讓我很有安全感的話，基本上他消失我也不會管。」不過對此其他來賓也不是很認同，直呼這類的行為似乎有些太超過。