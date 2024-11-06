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▲台灣金聯今（6）日舉行新舊任董事長交接，由台企銀董事長劉佩真（中）監交，左為卸任董事長施俊吉，右為新任董事長呂政璋。（圖／記者顏真真攝）

台灣金聯今（6）日進行新舊任董事長交接，卸任董事長施俊吉認為自己是擋人財路才被換掉，也擔心國家資產北港工業區土地（原萬有紙廠）被賤賣。對此，新任董事長呂政璋保證，在處理上會公開、公平、公正、透明，未來標案可以全程網路直播，不會因誰當董事長誰關心受到影響，他在這當董事長，「只會把國家資產賣更好，不可能賤賣」。今日台灣金聯董事長交接典禮，由台灣企銀董事長劉佩真監交。不過，由於施俊吉交接前大動作召開記者會，質疑自己是因為「擋人財路」才被換掉，更影射前立委蘇治芬跟新董座呂政璋之間的關係，今日在交接典禮結束後，新任董事長呂政璋也被問到北港工業土地的處理問題。呂政璋說，在處理上保障會公開、公平、公正，而且透明，不會因誰當董事長、誰關心就受影，「今天，我呂政璋在這當董事長，只會把國家資產賣更好，不可能賤賣」，還說等他看看過資料了解後，會再邀請大家去北港之旅，不是去拜媽祖，是去這塊北港工業地、也是原萬有紙廠看看，看到底怎麼做比較好，過去公開標售採錄影方式，未來可以全程網路直播。對於接任台灣金聯董座，前雲林縣長蘇治芬也被牽扯進來，他今日也表示抱歉，因為他的問題影響及驚動到她，非常不應該，也希望蘇治芬大人不記小人過。呂政璋還說，他在海外打拚10年，這次有機會回來，並接受政府邀請回來共同努力，現在是人生經驗最豐富時，可以把海外所見所學貢獻出來。至於外界質疑父親和弟弟積欠農業金庫5千萬元龐大債務，甚至還落跑，呂政璋也直球回應，自己不能選擇出身及兄弟姐妹，父親目前都在台灣看醫生，弟弟已很久沒聯絡，他們兄弟在2008年分家，希望不要過度牽扯聯想他的家人，呂政璋 還表示，他不能為他的家人負責，對外界指導都虛心接受，但他也為家人講話他們認真努力，是因為周轉不靈而倒閉，過去自己都在海外，並不清楚他們營運的狀況。