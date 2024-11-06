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▲Mark用手指著工作人員，表情看起來很生氣，似乎是在飆罵對方。（圖／小紅書）

歌手鄧紫棋憑藉特色嗓音和超強歌唱實力，擄獲一大票粉絲，也被稱為「鐵肺歌后」，近期正忙著進行巡迴演唱會工作，小她2歲、交往6年的富三代造型師男友「Mark」魏俊杰也愛相隨，陪伴她一起到處跑。不過近日網路上流出一段畫面，看到Mark似乎在鄧紫棋的演唱會上，和工作人員起衝突，且表情看起來非常生氣，掀起不少討論，不過因為發文的網友只有分享一張照片，沒有多說什麼，因此也不清楚實際的狀況。Mark日前透過社群分享和一群朋友慶生的畫面，朋友當時都在他身旁，有網友將這個畫面分享到小紅書，沒想到下方留言處突然有網友分享一張Mark在鄧紫棋演唱會上，訓斥保安人員的照片。看到當時Mark身穿白色T恤、頭戴黑色鴨舌帽，站在鄧紫棋演唱會的舞台前方，他正怒氣沖沖地用手指著工作人員，場面看起來非常火爆。不過分享照片的網友沒有多說什麼，不少人就好奇表示，「他們在吵什麼啊」、「怎麼對工作人員這麼兇」，但也有人解釋，其實這是今年9月時，鄧紫棋在中國大陸演唱會上的畫面，並非近期演唱會發生的狀況，只是當時鄧紫棋和男友並未做出回應，因此也不清楚當下發生了什麼事。事實上，鄧紫棋在2018年大方承認和Mark交往後，就有不少人好奇男方的身分，據悉他家境非常富有，外公王國旌是香港的富商，也是女星關之琳的前夫，家族在香港有一席之地，是名副其實的富三代。而2人交往後也頻頻被傳出祕婚消息，不過鄧紫棋工作室先前已經澄清傳聞，強調2人還沒結婚。