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▲印度當地村民也關注賀錦麗是否當選美國總統。（圖／美聯社／達志影像）

▲美國總統大選開票夜，民主黨總統候選人賀錦麗大幅落後，造勢場合支持者難掩失落（圖／美聯社／達志影像）

美國總統選舉開票作業大致完結，共和黨候選人川普一路領先後，已自行宣布當選，民主黨總統候選人賀錦麗競選團隊則向支持者們表示當天不會有對外談話，而在賀錦麗印度的家鄉，儘管當地村民此前才為她舉行祈福儀式，在得知賀錦麗並未勝選後，支持者們仍表示堅信她下一次必將勝出。民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）的母親來自印度泰米爾納都邦（Tamil Nadu）的圖拉森德拉普蘭（Thulasendrapuram）村莊，當地居民都自豪地稱她為「土地的女兒」，大選前當地寺廟內外都掛滿了支持賀錦麗的橫幅，當地居民也將她的名字刻在石碑上，舉行祈福儀式，祝禱賀錦麗順利當選。不過隨著美國各地開票作業逐漸公布結果，美國史上第一個女性、出身首位亞非裔的總統順利誕生的機會愈發渺茫，村民們也難掩無奈地表示確實感到很失望，當地居民薩哈卡（J. Sudhakar）就表示，得知賀錦麗落選的消息對他們來說確實感到很遺憾，「但我們又能做什麼呢？總統決定權掌握在該國選民的手中，他們讓川普贏了，我們只能祝福這位即將上任的總統」。另一間商店老闆 Manikandan Ganesan 就稱，「直到最後一刻，我們都期待她（賀錦麗）能獲勝，儘管很遺憾的是最終她仍落敗了，但我們堅信四年後的下一次選舉，她一定會出來參選並獲勝的。」賀錦麗4年前當選副總統後，當地村民也在全村燃放鞭炮、分發食物的慶祝儀式吸引全球媒體關注，如今賀錦麗的支持者聚集在她的母校霍華德大學，卻等不到賀錦麗公開談話，黯然離場的模樣也被現場媒體記者的鏡頭捕捉。