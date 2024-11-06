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▲50歲女星賈永婕從9月上任101董座以來風波不斷，先是失言，又收到了死亡威脅。（圖／記者吳翊緁拍攝）

▲賈永婕在螢幕投影上介紹自己的過往經歷，其中提到自己是防疫女神。（圖／賈永婕IG）

50歲女星賈永婕從9月上任101董座以來風波不斷，先是失言，又收到了死亡威脅，但一路都以樂觀正向的態度挺過來，昨（5）日她終於入職滿2個月，在臉書分享自己這段時間的心情，同時曬出多張工作照片，其中她在會議時介紹自己2021年新冠疫情期間，因為捐出醫療器材被封為「防疫女神」，卻被網友無情狂酸：「重要的是未來工作的努力！以前的經歷就算了吧！」對此，她也高EQ回應了。賈永婕在臉書發文紀念自己任職101董座滿2個月，直呼「賈董雙滿月了，我愛101。」並曬出多張工作照，有她在辦公室處理公文的畫面，也有在會議時進行演講的帥氣身姿，其中一張照片，她在螢幕投影上介紹自己的過往經歷，可以看到上面寫著台北101董事長、CH Wedding婚紗創辦人、2016年首位亞洲女性接力泳渡英吉利海峽，完成Arch to Arc倫敦巴黎跨海三鐵挑戰賽。賈永婕在2021年疫情期間，因為發起募款捐贈高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）等醫療器具，善舉讓她被封為「護國天使」、「抗疫女神」，這段經歷也被寫在經歷的最後面，貼文曝光後，有網友酸她：「重要的是未來工作的努力！以前的經歷就算了吧！」對此，賈永婕也高EQ回應：「鋪陳一下。」絲毫沒有動怒。事實上，賈永婕剛上任101董座時曾引起爭議，在報到當天的記者會就失言，表示自己：「負責美麗時尚。」而總經理朱麗文負責專業精準，挨轟是「花瓶」，甚至是收到死亡威脅，被詐騙集團盜用身分在臉書成立「賈董投資社團」，讓她名譽掃地，不堪其擾報警，出席記者會仍面不改色強調：「我們第一時間就交給警方處理。」如今看來已經越來越適應董座生活。