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▲金針菇對於邪教、心靈課程爭議，再度強調沒有參與。（圖／金針菇 IG）

▲金針菇回憶自己兒時家中並不富裕，因此現在想靠自己努力。（圖／金針菇 IG）

擁有131萬粉絲訂閱數的知名YouTuber金針菇，近日與好友林瑄受到網友質疑，懷疑她們加入「邪教」組織，在網上引發熱議。金針菇昨（5）日才剛發文澄清自己沒上過心靈課程，只上過托福課，今日又再次透過限時動態發聲：「我沒有參與相關的課程或任何組織！」並表示以後不會重複解釋了，因為太怪，強調：「我就是沒有」對於外界誤解感到很無奈。面對網友的傳聞和質疑，她表明：「我沒有參與相關的課程或任何組織」，要大家真的不用擔心，並建議大家可以截圖她的澄清內容，傳達給仍有誤解的網友。她也明確表示未來將不再回應此話題，希望能讓謠言平息，不再被外界猜疑。金針菇坦率分享了自己的成長故事，她透露自己自小家庭經濟有限，三兄妹必須相互體諒，像是自己一直渴望學英文，但理解父母辛苦，將補習機會讓給了其他家人。正因這段經歷，她如今特別珍惜工作機會，努力打拼賺錢，甚至報名托福課程，期望能實現學英文的夢想。她回憶自己大學時靠打工維持生活，只為減輕家中負擔，也為自己未來鋪路。她對粉絲的支持充滿感激，並承諾將繼續努力，以作品或行動回饋大家的關心。金針菇感性表示，回報可能不會立即顯現，但她會持續以自己的方式回應粉絲的支持與期待。