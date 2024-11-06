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▲李晉瑋希望歌曲可以陪伴深陷黑暗中的人們，為這些人加油。（圖／小山泉音樂提供）

「音樂騎士」李晉瑋推出全新單曲〈在黑暗中的我們〉，歌曲寫下儘管在黑暗中感到迷茫，卻仍不忘曙光終有一天必將到來的心情，希望鼓舞在這世代感到困頓的人們。李晉瑋也不禁想起自己先前被公司解約、休團的低潮往事，當時他回到爺爺家，爺爺對他喊了一聲「加油」，他差點當場噴淚，後來才知道其實對方是真的要他記得加滿油箱的油，頓時哭笑不得。2024年對李晉瑋來說是個充滿動力的一年，繼推出新單曲〈獨角仙人〉並展開北中南小巡演之後，2024年底將推出籌備已久的新專輯，首波前導單曲〈在黑暗中的我們〉已正式上線。而這首歌寫下了每個人的生活裡，總會遇到理想和現實的無情拉扯，即便用盡全力奮力向前，也時常被不可控的困境所限制。李晉瑋希望用自己的作品接住這些深陷黑暗中的人們，透過歌曲溫柔陪伴，讓他們知道儘管身處低潮，無需逼迫自己馬上面對，要始終相信屬於自己的黎明遲早會到來。李晉瑋分享，這首歌的靈感來自某個下著滂沱大雨的夜晚，「當時和一位朋友結束工作之後，我們在便利商店買了一些飲料，坐著聊聊那些我們想一起努力的未來藍圖與渴望，他跟我說了他辛苦的背景，也提到不知道他憧憬的那個未來什麼時候才到，回家之後，我也不知道為什麼就拿起吉他，寫了這首歌，想透過這首歌來告訴他，無論經歷什麼黑暗，請記得還有我在。」提到自己的沉潛時期，李晉瑋分享，是在25歲時和待了好幾年的公司解約，同時自己的樂團也休團了，當時他不免焦慮的總會想未來的音樂事業該怎麼辦，停滯的狀態讓他有種陷入黑暗的的感覺，然而當時他靠著朋友和家人的鼓勵及振作慢慢走出迷霧，也恢復了積極樂觀的狀態。所幸他的家人、朋友也都大力支持，「某次回爺爺家，要離開的時候，我上了駕駛座準備開車走，搖下車窗時，爺爺突然對我說了一句『要記得加油喔！我當下眼淚差點噴出來，但下一秒我就看到我的油箱裡真的快沒油了…才意識到原來他是真的要我記得加油。」