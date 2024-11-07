台灣人超愛吃buffet，雖然吃一次要價千元，但多元的食材仍舊吸引大批老饕願意掏腰包上門光顧，人氣的buffet餐廳基本上沒有提前一個月訂位基本都是「一位難求」，而說到buffet餐廳，多數人應該還是會以饗賓集團的「旭集」、「饗食天堂」、「饗饗」等等為第一聯想。不過近日一家名為「島語」的buffet餐廳，在美食相關社團聲量爆棚，許多老饕都讚「吃過回不去」、「水準超高且不輸旭集、饗饗」等。
近日有許多網友在臉書社團「佳餚美饌」以及「buffet餐廳推薦包肥王」紛紛貼文表示「等了兩個月，終於朝聖到島語自助餐了，真不愧是漢來海港旗下的，海鮮真的非常好吃，蟹腳跟生魚片都好好吃！目前心中第一名的buffet」、「島語自助餐真的非常令人驚艷，海鮮類完全是沒對手，非常推薦大家。」
貼文曝光，不少老饕紛紛認同表示「看著看著又懷念起海膽手捲了啦」、「跟同價位相比，島語真的是頂中頂」、「喝酒人的天堂，晚餐時段可以吃四個小時慢慢喝跟吃，覺得很不錯」、「真的超級難訂位....這個月1號又沒搶到了」、「真的超級好吃，但缺點就是太難訂位了」、「島語手捲類的很好吃，海鮮也很新鮮，CP值比同價位更優質。」
「島語」是漢來海港升級版！開幕1年成「全台最難訂buffet」
事實上，老饕們提到的這間「島語自助餐廳（ ISLAND BUFFET RESTAURANT）」，是在去年10月初的時候開幕，和知名buffet「漢來海港」同一個餐飲集團，截至今日才剛成立一年初頭，由於用餐價格以及使用食材更為高檔，因此都被稱為是「漢來海港升級版」，目前全台灣只有一家分店，就位於台北南港「漢來大飯店2樓」。
而可別小看島語自助餐的魅力，官方每個月1號上午11點，會開放預約後2個月的場次，也就是以這個月來說，11月1號開放線上預訂12月、1月的場次，而《NOWnews》記者實際上網查看發現，島語自助餐12月以及1月任何時段呈現「ALL Kill」全部被訂光的狀態，因此也被網友公認是「全台最難訂的buffet」，同時也是新一代中價位的buffet霸主。
「島語」8座美食島讓你吃4小時！「必拿美食」朝聖別錯過
那麼說到島語自助餐的本體特色，就是「8座美食島」提供客人在晚餐時段可以享用4個小時之久，雖然價位衝破2000元，但還是非常的搶手！拿餐的吧檯一共分為8座島嶼，包括「沁/飲料區」、「盛/日本料理區」、「爍/烤物與炸物區」、「膳/中式料理區」、「鮮/海鮮區」、「炙/西式燒烤區」、「煲/煲湯鍋物區」、「繽/甜點區」。
《NOWnews》記者目前也還訂不到位朝聖，不過也幫大家從Google「4.6顆星高評價」中整理出島語必拿美食，有去朝聖的民眾都可以嚐鮮試看看，包括「手捲系列」、「生魚片」、「蟹腳」、「鐵板干貝大蝦」、「義式冰淇淋」、「焦糖鳳梨」、「烤田螺」、「炸蝦」、「生蠔」、「牛排羊排」、「烤鴨捲餅」、「酒水系列」等。目前傳出台北大巨蛋SOGO可能將引進「島語自助餐」第二家店，未來是否也會像漢來海港一樣拓展到外縣市，也讓我們拭目以待囉！
🟡島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT
📍地址：台北市南港區經貿一路168號2樓
📍電話：02-2788-1568
📍早餐用餐時段06：30-10：30
費用：平日成人890元/兒童445元；假日成人890元/兒童445元
📍午餐用餐時段11:30-14:00
費用：平日成人1490元/兒童745元；假日成人1790元/兒童895元
📍下午茶用餐時段14:30-16:30
費用：平日不提供；假日成人1490元/兒童745元
📍晚餐用餐時段17:30-21:30
費用：平日成人1790元/兒童895元，假日成人2090元/兒童1045元
根據官網介紹，未滿三歲以下之幼兒免費，三歲（含）以上至未滿六歲之幼兒為酌收220元清潔費；六歲（含）以上至未滿十二歲之兒童半價，十二歲（含）以上，以成人計費。
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貼文曝光，不少老饕紛紛認同表示「看著看著又懷念起海膽手捲了啦」、「跟同價位相比，島語真的是頂中頂」、「喝酒人的天堂，晚餐時段可以吃四個小時慢慢喝跟吃，覺得很不錯」、「真的超級難訂位....這個月1號又沒搶到了」、「真的超級好吃，但缺點就是太難訂位了」、「島語手捲類的很好吃，海鮮也很新鮮，CP值比同價位更優質。」
「島語」是漢來海港升級版！開幕1年成「全台最難訂buffet」
事實上，老饕們提到的這間「島語自助餐廳（ ISLAND BUFFET RESTAURANT）」，是在去年10月初的時候開幕，和知名buffet「漢來海港」同一個餐飲集團，截至今日才剛成立一年初頭，由於用餐價格以及使用食材更為高檔，因此都被稱為是「漢來海港升級版」，目前全台灣只有一家分店，就位於台北南港「漢來大飯店2樓」。
而可別小看島語自助餐的魅力，官方每個月1號上午11點，會開放預約後2個月的場次，也就是以這個月來說，11月1號開放線上預訂12月、1月的場次，而《NOWnews》記者實際上網查看發現，島語自助餐12月以及1月任何時段呈現「ALL Kill」全部被訂光的狀態，因此也被網友公認是「全台最難訂的buffet」，同時也是新一代中價位的buffet霸主。
「島語」8座美食島讓你吃4小時！「必拿美食」朝聖別錯過
那麼說到島語自助餐的本體特色，就是「8座美食島」提供客人在晚餐時段可以享用4個小時之久，雖然價位衝破2000元，但還是非常的搶手！拿餐的吧檯一共分為8座島嶼，包括「沁/飲料區」、「盛/日本料理區」、「爍/烤物與炸物區」、「膳/中式料理區」、「鮮/海鮮區」、「炙/西式燒烤區」、「煲/煲湯鍋物區」、「繽/甜點區」。
《NOWnews》記者目前也還訂不到位朝聖，不過也幫大家從Google「4.6顆星高評價」中整理出島語必拿美食，有去朝聖的民眾都可以嚐鮮試看看，包括「手捲系列」、「生魚片」、「蟹腳」、「鐵板干貝大蝦」、「義式冰淇淋」、「焦糖鳳梨」、「烤田螺」、「炸蝦」、「生蠔」、「牛排羊排」、「烤鴨捲餅」、「酒水系列」等。目前傳出台北大巨蛋SOGO可能將引進「島語自助餐」第二家店，未來是否也會像漢來海港一樣拓展到外縣市，也讓我們拭目以待囉！
🟡島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT
📍地址：台北市南港區經貿一路168號2樓
📍電話：02-2788-1568
📍早餐用餐時段06：30-10：30
費用：平日成人890元/兒童445元；假日成人890元/兒童445元
📍午餐用餐時段11:30-14:00
費用：平日成人1490元/兒童745元；假日成人1790元/兒童895元
📍下午茶用餐時段14:30-16:30
費用：平日不提供；假日成人1490元/兒童745元
📍晚餐用餐時段17:30-21:30
費用：平日成人1790元/兒童895元，假日成人2090元/兒童1045元
根據官網介紹，未滿三歲以下之幼兒免費，三歲（含）以上至未滿六歲之幼兒為酌收220元清潔費；六歲（含）以上至未滿十二歲之兒童半價，十二歲（含）以上，以成人計費。