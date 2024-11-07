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▲「島語自助餐廳」主打提供多樣的高檔海鮮菜色，包含松葉蟹、龍蝦、生蠔等，深受老饕喜愛。（圖／漢來美食提供）

▲島語自助餐最近剛滿創立週年，和知名buffet「漢來海港」同一個餐飲集團，被稱為是「漢來海港升級版」。（圖/島語自助餐廳臉書）

▲島語自助餐11月1日開放12月以及1月網路訂位，目前已經全時段被訂光，27號春節期間則會在11月11日開放訂位。（圖/inline官網）

▲島語buffet餐廳海鮮類大受好評，蟹腳是被許多老饕推薦必吃的美食之一。（圖/島語自助餐廳臉書）

台灣人超愛吃buffet，雖然吃一次要價千元，但多元的食材仍舊吸引大批老饕願意掏腰包上門光顧，人氣的buffet餐廳基本上沒有提前一個月訂位基本都是「一位難求」，而說到buffet餐廳，多數人應該還是會以饗賓集團的「旭集」、「饗食天堂」、「饗饗」等等為第一聯想。，許多老饕都讚「吃過回不去」、「水準超高且不輸旭集、饗饗」等。近日有許多網友在臉書社團「佳餚美饌」以及「buffet餐廳推薦包肥王」紛紛貼文表示「等了兩個月，終於朝聖到島語自助餐了，」、「島語自助餐真的非常令人驚艷，貼文曝光，不少老饕紛紛認同表示「看著看著又懷念起海膽手捲了啦」、、「島語手捲類的很好吃，海鮮也很新鮮，CP值比同價位更優質。」，截至今日才剛成立一年初頭，由於用餐價格以及使用食材更為高檔，因此都被稱為是「漢來海港升級版」，而可別小看島語自助餐的魅力，，也就是以這個月來說，11月1號開放線上預訂12月、1月的場次，而《NOWnews》記者實際上網查看發現，那麼說到島語自助餐的本體特色，就是「8座美食島」提供客人在晚餐時段可以享用4個小時之久，雖然價位衝破2000元，但還是非常的搶手！《NOWnews》記者目前也還訂不到位朝聖，，有去朝聖的民眾都可以嚐鮮試看看，目前傳出台北大巨蛋SOGO可能將引進「島語自助餐」第二家店，未來是否也會像漢來海港一樣拓展到外縣市，也讓我們拭目以待囉！費用：平日成人890元/兒童445元；假日成人890元/兒童445元費用：平日成人1490元/兒童745元；假日成人1790元/兒童895元費用：平日不提供；假日成人1490元/兒童745元費用：平日成人1790元/兒童895元，假日成人2090元/兒童1045元