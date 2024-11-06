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▲台灣YouTube Premium過去已經進行過價格調整。（圖／NOWnews社群中心）

▲今（6）日稍早，一大票住在台灣的「雲端」阿根廷、土耳其以及印度人，都收到了「YouTube Premium」官方來信，暗示已經抓到跨區結帳。（圖／翻攝畫面）

YouTube官方持續追緝跨區會員中！今（6）日有一票台灣用戶表示，收到了「取消會籍資格」的信件，原本享有便宜會費的「雲阿根廷、土耳其人」都被迫回到台灣，信件內容也曝光了。目前YouTube Premium有個人、家庭及學生方案等3種方案，台灣目前價格分別為199元、399元（最多5人共用）以及學生119元。不過由於各國物價水平不同，包含土耳其的YouTube Premium個人方案，換算成台幣只要50元不到、阿根廷更是長期以來都是各種網路會員、遊戲點數的低價區，亞洲區則有印度，家庭方案一個月也只要120元新台幣。沒想到今（6）日稍早，一大票住在台灣的「雲端」阿根廷、土耳其以及印度人，都收到了「YouTube Premium」官方來信，要求用戶改提供購買會籍該國境內，所核發的付款方式，若未更新付款方式，將不會自動進行續約，會籍也將在一個月後，且無法繼續享有會員資格。不少用戶紛紛哀號，「YT這次真的大開殺戒了」、「我問我身邊朋友，沒有一個逃過的」、「有人要集資台灣家庭方案嗎？已經看開了」、「跨區末日到來了」。