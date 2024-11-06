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▲徐若瑄（左）曾在《赤裸天使》中和江國賓出演大尺度床戲。（圖／《赤裸天使》電影片段）

▲徐若瑄樂觀看待罹癌，喊話為了兒子活下去。（圖／徐若瑄Vivian Hsu 臉書）

跨足戲劇和歌唱的天后徐若瑄，在去年底和新加坡富商李雲峰結束9年婚姻，沒想到今年爆出罹患甲狀腺癌，讓粉絲非常震驚，不過她依舊保持樂觀，表示自己在治療後狀況良好，「我現在很好喔！」讓粉絲心疼到不行。事實上，徐若瑄過去以「性感天后」出名，是因為她曾出演性感電影「天使三部曲」《終極獵殺》、《赤裸天使》、《魔鬼天使》，不僅在片中露點，後續更拍攝了寫真集，而她也曾對外坦言，自爆當年只是為了要紅，才逞強參與拍攝，曾為此感到很悲哀。徐若瑄1994年出演電影《赤裸天使》，在劇中和江國賓飾演青梅竹馬，當時兩人的露點床戲尺度大開，讓許多粉絲至今回味都感到臉紅心跳，而這部系列電影「天使三部曲」也成功讓徐若瑄知名度大增，更獲得去日本發展的機會。對此徐若瑄曾在媒體訪談中提到，當年18歲的她隸屬女子團體「少女隊」，卻面臨解散危機，讓她不得已為了演藝夢而拍攝寫真集試水溫，她也感慨表示：「現在想起來有些逞強的味道，也有點拿青春作賭注的味道。」更透露當時為了拍攝，飛往香港，到了現場才發現製作單位沒有準備衣服，她只能硬著頭皮穿內衣褲上場：「如今想來有點悲哀。」後續徐若瑄為了擺脫「性感」的標籤，自封「鋼鐵V」，更積極在歌唱領域努力，她的音樂才漸漸被世人所關注，如今她爆出罹癌一事，她對自己堅強喊話：「為母則強，我哪有那麼容易被打敗。」坦言兒子年紀還小，她會為了兒子努力活下去，更樂觀向媒體表示，自己平時非常養生，只是無奈家中有遺傳性基因，才會罹患癌症：「我現在很好喔！我知道你們都會接住我，也謝謝所有關心的朋友，我們都要平安健康，快樂幸福。」