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▲楊貴媚、嚴藝文、鍾欣凌挑戰高空滑索冒險，輪到鍾欣凌時，她嚇破膽大喊「這個我不行」。（圖／齊石傳播）

▲《老少女奇遇記2》在日本高知居酒屋遇到住在日本31年的洪大姐，帶領她來一場女王式旅遊。（圖／齊石傳播）

實境節目《老少女奇遇記2》由楊貴媚、鍾欣凌和嚴藝文攜手主持，影后集結在一起，竟被戲稱為「高年級、高分貝、高笑能」的三高組合，這次她們將挑戰自我極限，踏上日本高知縣的冒險旅程。今（5日）發布的預告中，3人挑戰高空滑索，其中鍾欣凌因為恐高，在20公尺高空中驚嚇大喊：「我不行！」場面相當逗趣。在日本高知縣的美景「四萬十川」旁，楊貴媚率先體驗高空滑索，成為「楊大膽」，不僅完成挑戰，甚至放開雙手享受滑行過程；怕高的嚴藝文也硬著頭皮挑戰，邊哭邊叫「Oh My God!」，讓楊貴媚和鍾欣凌笑翻；出人意料的是，看似最敢於冒險的鍾欣凌，輪到她上場時竟然哭喊「這個我真的不行」，事後她坦言：「因為很怕我的重量繩索承受不住。」她表示為了節目她還是有完成挑戰，只不過過程很爆笑。在高知的旅行中，3人拜訪了來自台灣的洪大姐，31年前她為愛來到日本，並在當地經營一家名為「台北」的居酒屋。洪大姐不僅推廣台灣特色美食，還以手工辣椒油在高知打響知名度。她透露自己投入經營居酒屋多年，對當地景點反而不熟悉，4人就像許久不見的姐妹，在居酒屋裡促膝長談。在得知洪大姐因長期專注經營居酒屋工作為重，少有機會旅遊，甚至連自己居住的高知景點都不熟悉後，3人決定帶她進行「女王式的旅遊」，楊貴媚表示很捨不得洪大姐這樣生活，希望能透過《老少女奇遇記2》的力量讓她找回快樂的自己。節目組在高知特別準備驚喜，邀請曾與嚴藝文合作的演員張軒睿現身為她慶生。張軒睿在火車上偷偷準備蛋糕，為嚴藝文獻上驚喜擁抱。隨後他更鼓勵鍾欣凌勇敢挑戰高空滑索，但他搞笑坦承：「其實我自己也怕得要死！」溫馨又搞笑的互動，為整個旅程增添了更多笑聲與感動。