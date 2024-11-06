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▲GD對團員人數相當敏感，一聽到大聲提到3個人後，突然一臉真摯的「威脅」他與太陽：「別再少人了！」看得粉絲心情複雜。（圖／집대성 YouTube）

▲太陽今年舉行個人演唱會時GD、大聲還曾上台合唱力挺，即使團體只剩3人，依然不影響BIGBANG的好感情。（圖／__youngbae__IG）

▲BIGBANG曾是K-POP的傳奇人物，寫下無數輝煌歷史，不過前成員T.O.P（左二）、勝利（左一）卻捲入吸毒、性交易的醜聞中，給團體帶來毀滅性的打擊。（圖／BIGBANG臉書）

南韓天團BIGBANG的隊長GD（G-Dragon、權志龍）時隔7年帶著新曲〈Power〉回歸樂壇，上月還驚喜宣布即將重回MAMA音樂大賞開唱，並計畫與團員大聲、太陽帶來全新的3人舞台，讓全球粉絲興奮不已。BIGBANG的3位成員日前也在大聲的YouTube頻道中合體，沒想到GD在節目中喊話團員們：「別再少人了！」卻引起熱議，雖然引起全場爆笑，片段也在網路上瘋傳，但粉絲們卻也感到又心酸又無奈。近來主唱大聲邀請GD與太陽來到自己的YouTube節目中作客，製作組還貼心地送上「三葉草」陽傘給3人。見到團魂滿滿的禮物，GD似乎相當高興，迫不及待地在飯桌前撐開陽傘欣賞，不過也好奇地發出提問：「原本不都是四葉草嗎？」大聲笑著向哥哥解釋：「四葉草是幸運，而三葉草是幸福，我們正好也是3個人。」沒想到GD對團員人數相當敏感，一聽到3人後突然一臉真摯的「威脅」大聲與太陽：「別再少人了！」本人親自下場開的地獄笑話也逗得現場大爆笑，大聲趕忙附和脆弱的隊長：「也是，沒有兩葉草吧？」沈穩的太陽也在旁邊跟著吐槽：「兩片葉子幾乎就是新芽了吧！」惹得粉絲哭笑不得。雖然GD以開玩笑的口氣叮囑團員們，但粉絲卻看得心情複雜，忍不住嘆息感慨：「做為隊長看著成員們一個一個出事，都不敢想他有多傷心」、「雖然GD是發展最好的，但他也是團體裡最有團魂的」、「原本以為看到太多地獄笑話已經對BIGBANG少人有免疫力了，但看到他親自說出來還是好心痛」、「叔叔們別笑了我笑不出來了」、「雖然很懷念5人BIGBANG，但現在3個人已經是最完美的組合了，3個人都很愛團！」紛紛湧入影片的留言區為3人體制的全新BIGBANG應援。至今仍是KPOP神話的BIGBANG，早年在出道之際其實是5人男團，除了目前仍在團的GD、大聲、太陽還有T.O.P、勝利兩位成員。不過T.O.P與勝利卻在2017年起相繼爆出吸毒、性交易的醜聞，最終導致五人體制瓦解，名聲大受打擊的BIGBANG也一路沉寂到今年才再次展開活動。