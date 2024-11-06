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▲網友在Threads上曬出周杰倫代言的蔥油餅，掀起討論。（圖／Threads）

▲周杰倫曾代言中國的蔥油餅品牌。（圖／Threads）

亞洲流行天王周杰倫（周董），12月上旬即將在大巨蛋開唱，讓粉絲開心不已，上個月搶票日也掀起一波搶購潮，有將近85萬人湧入拓元售票系統搶票，造成系統大當機，如今演唱會門票售罄，周杰倫在網路上的討論依舊熱烈，近期有網友在Threads上曬出一張中國品牌推出的「冷凍蔥油餅」，上面還印有周杰倫的照片，讓他直呼：「周杰倫有同意嗎？」對此有許多粉絲紛紛笑回：「不信，說不定這是粥餅倫」、「餅倫還在擀餅，杰倫直接代言一個餅。」一名在居住在美國的網友今（6）日在Threads上發文，圖片是美國賣場的層架，上面擺著一份中國大陸品牌的蔥油餅，有趣的是，包裝上竟印有周杰倫的照片，上面還寫著他是該品牌的代言人，讓網友十分疑惑，坦言自己並不是粉絲，並詢問其他粉絲：「周杰倫有同意嗎？」沒想到貼文一出就掀起討論，其他網友紛紛表示這款蔥油餅超級好吃，還指出該品牌確實由周杰倫代言，「周杰倫蔥油餅是我在美國吃過最好吃的」、「我老婆現在都直接說，你記得買周杰倫餅回來」、「在美國唸書的時候，每天早上都要來一塊！」搞笑的是，許多粉絲也聯想到先前掀起熱議的「周杰倫宇宙」，直呼說不定其實是中國網紅粥餅倫：「說不定這是粥餅倫」、「餅倫還在擀餅，杰倫直接代言一個餅」、「我不信，這人可能是粥餅倫！」更有網友拿出周杰倫的經典歌曲〈最長的電影〉玩起諧音哏：「再給我兩份蔥，讓我把雞翼煎成餅。」