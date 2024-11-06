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▲豆芽曾是中信兄弟、富邦悍將啦啦隊的成員，擁有甜美外型，近年來轉往幕後做經紀人。（圖／豆芽IG）

▲豆芽記錄下自己被騷擾的過程。（圖／豆芽IG）

豆芽（林裕庭）曾是中信兄弟、富邦悍將啦啦隊的成員，擁有甜美外型，近年來轉往幕後做經紀人，她也經常在社群平台上和粉絲分享生活，日前她在直播時，邊吃飯邊跟粉絲聊天，沒想到被一名陌生男子騷擾，讓她無奈表示：「就算他沒有惡意，但他拍了我3次肩膀，以及時不時喊我的名字，已經夠讓我不舒服了。」豆芽在IG曬出一段影片，只見她在餐廳內吃飯，同時和粉絲直播，突然有一名陌生男子出現在鏡頭內，拍了拍她的肩膀，讓她頓時嚇一大跳，接著對方又再現身，詢問她的聯絡方式，試圖想攀談，好奇她的身家背景，豆芽只能無奈不斷拒絕，男子仍死纏爛打，表示她不給聯絡方式就不走，最後豆芽只好給對方自己的IG帳號，男子才終於離開。豆芽機警架起另一台手機錄影，這才發現男子不斷在她身後偷看觀察她，讓她十分有壓力，對方甚至還直接在IG私訊她，並在貼文底下留言：「妳不跟我互動，我要退追蹤了。」讓豆芽實在是不堪其擾，害怕到不敢回頭確認男子是否已經離開，她也以自己的經驗提醒女性們，在公眾場合應保持警覺，「女生請一定要保護自己，縱使在公眾場合也是一樣。」豆芽也解釋她當下會選擇錄影，而非直接離開的原因，坦言擔心男子會跟著她離開，到時候可能會沒有證據追究責任，她對於男子的舉動感到極度不適，且男子當下還喃喃自語她的名字，讓她陷入深深恐懼，會給對方IG也是為了緩解情況，事後她並沒有回覆男子訊息，對方也識相收回，整起事件才順利落幕。