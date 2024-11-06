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台北地檢署持續追查京華城金流案，今（6）日指揮廉政署以證人身分約談柯文哲市長任內的左右手，包含前民眾黨立委蔡壁如、曾任京華城都審會外部都審委員的前民眾黨秘書長張哲揚，以釐清案情。蔡壁如被約談逾5小時，於晚間9時許獲請回。今日下午4時許，2人在檢廉人員陪同下陸續進入偵查庭，張哲揚先是於晚間7點獲請回，蔡壁如比張哲揚早一步開庭，則一路到晚間9時許才離開偵查庭，面對媒體追問，面帶微笑不發一語，並在民眾黨創黨黨員朱蕙蓉陪同下離去。據了解，蔡壁如過去被柯文哲視為「心腹」，曾在柯文哲擔任台北市長期間，擔任市長室主任，後被調任有給職的市政顧問，直到2019年立委選戰後離開市府，結束2人共事關係。張哲揚則是文官出身，於柯市府時期官運亨通，從交工處長、交通局主任祕書、交通局長到市府祕書長，擔任外部都審委員時，在京華城都審會中讓沈慶京期許的容積率通過都審。