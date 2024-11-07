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（中央社棕櫚灘6日綜合外電報導）美國共和黨總統候選人川普的選舉人票已跨過270張當選門檻，離開白宮4年後以驚人之姿再登總統大位。他將帶領美國新領導層，開啟可能考驗國內民主體制與國際關係的時代。路透社報導，艾迪生媒體研究機構（Edison Research）公布的數據顯示，現年78歲的川普（Donald Trump）已拿下超過270張選舉人票，篤定勝選的他將重返白宮。這場選戰期間充滿陰暗言論，使美國政治極化加劇。川普拿下搖擺州威斯康辛州，助他跨越當選門檻，截至美東時間清晨5時45分（格林威治時間10時45分），川普已拿下279張選舉人票，民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）則獲得223張，目前尚有數州還未完成計票。儘管共和黨在聯邦參議院贏得多數席位，但在聯邦眾議院的控制權之爭，兩黨似乎都不占優勢。本屆眾院由共和黨以220席比212席握有些微多數。川普勝選將對美國的貿易與氣候變遷政策、俄烏戰爭、稅收和移民產生重大影響。經濟學家表示，他提出的關稅措施可能導致美國與中國及美國盟友陷入更激烈的貿易戰，而降低企業稅及一連串的減稅承諾恐使美國債務激增。川普也承諾要對國內非法移民展開大規模驅逐行動。此外，他曾表示希望有權解僱他認為不忠誠的公務員，反對者擔心，他會把司法部和其他聯邦執法機構變成政治武器，用來調查他視為敵人的對象。根據艾迪生媒體研究機構的出口民調，近3/4選民認為美國民主受到威脅，凸顯美國社會的兩極化，這場競爭激烈的選戰，讓這樣的分歧更加嚴重。（譯者：王嘉語/核稿：劉文瑜）1131106