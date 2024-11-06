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▲統一獅主力後援裴瑞茲。是本屆12強多明尼加唯一在中職效力的球員。（圖／記者葉政勳攝）

2024年世界棒球12強賽即將於10日開打，B組預賽緊接於13日在台灣點燃戰火，與中華隊同組的勁旅多明尼加，今（6）日公布12強最終名單，中信兄弟德保拉、樂天桃猿威能帝皆不在陣中，唯一入選的中職選手為統一獅的裴瑞茲。本屆賽事中，多明尼加隊被分在B組，將於14日隊上中華隊。多明尼加最初公布大名單，包含德保拉、威能帝和裴瑞茲3名在中職效力的球員，但最終名單公布後，卻不見德保拉與威能帝的大名。雖然德保拉與威能帝缺席本屆12強，但陣中還有曾經效力於美國職棒老虎隊的投手Wily Peralta，他擁有一顆超過150公里的速球，曾在2017年榮獲美聯救援王Alex Colomé也在列。另外，效力日職廣島鯉魚的Robert Corniel以及西武獅的Víctor López皆在正式名單中，整體戰力不容小覷。投手：Wilber Pérez、Luis Vargas、Robert Corniel、Héctor Pérez、Jorge Juan、Diego Castillo、Wily Peralta、Gerald Ogando、Franklyn Kilomé、Joelys Rodríguez、Dionys Rodríguez、Victor López、Henry Henry。捕手： Frank Rodríguez、Julio Rodríguez、Randy Florentino內野手： Rainer Núñez、Michael De León、Kelvin Gutiérrez、José Devers、Alen Hanson、Arismendy Alcántara、Andretty Cordero外野手：Pedro González、Ricardo Céspedes、Luis Mieses、Adolfo Micker