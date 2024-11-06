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WTT法蘭克福冠軍賽男單16強戰，中國大陸世界球王王楚欽不敵瑞典選手Anton Kallberg，無緣8強，這是他繼巴黎奧運男單32強之後，輸掉的第6場球。有中國記者點評認為，王楚欽輸球是因為成長過程中缺乏競爭，順風打得很出色，但一遇到逆境就不行。27歲的Anton Kallberg世界排名成績不算特別起眼，但狀態來時能和男單第一梯隊的選手打得有來有回，特別在巴黎奧運後他的狀態有爆發的趨勢，成績越打越好。今晚王楚欽在首局反手接連出色，以8：11先丟掉一局，也讓Kallberg打出信心；次局王楚欽發球質量不高，讓對手屢屢有機會側出身位來猛攻，Kallberg 11：5再下一城聽牌。儘管王皓教練在場邊提醒他發球要加旋轉，但王楚欽已經被打得有些手足無措，對手狀態也已經整個上來了，第3局戰況稍顯懸殊，Kallberg取得4個賽點，最終以11：6拿下，3：0橫掃晉級。王楚欽在今年巴黎奧運的男單32強爆冷出局，之後個人身心狀態似乎都出現問題，算上爆冷輸給莫雷加德（Truls Moregard）那場，他已經輸掉6場比賽，包括不敵林詩棟、吳晙誠、Anders Lind、Benyamin Faraji、Kallberg等人，陷入生涯大低潮。中國知名記者賀曉龍在點評時表示，王楚欽在眾星捧月下打到世界第一，除了自身實力之外，也確實得到了團隊的保護，因此遇到難關時韌性不足，「他的成長缺乏競爭，這導致王楚欽技術與心理都不紮實，順境沒問題，逆境一瀉千里。」