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▲▼51歲金城武據傳現階段過著淡泊名利的田園生活。（圖／豆瓣網）

▲▼金城武出道前和劉若英擔任陳昇（如圖）的錄音室助理，後來為存錢買機車選擇踏入演藝圈。（圖／記者林調遜攝、豆瓣網）

▲▼金城武約6年前拍攝完畢的《風林火山》又宣布延後上映，預計2025年問世。（圖／風林火山劇照、海報）

▲《風林火山》被期待是史詩級的香港犯罪動作片。（圖／麥浚龍微博）

台日混血男神、國際影壇巨星金城武於2017年主演的港片《風林火山》殺青後，外界便無從得知他的動態，只知道可能隱居日本，鮮少回台灣，日前他的恩師陳昇受訪，透露金城武的近況，聽說對方目前在種田，過著閒雲野鶴、不慕名利的田園生活。金城武曾經說，如果不當演員就會去當農夫，種些花草樹木，養豬和牛之類。大陸時尚雜誌《ELLE MEN睿士》2014年專訪金城武，問及未來有無可能執導演筒，金城武表示，小時候想過，但現在已經打消念頭，看導演導戲覺得很佩服、很辛苦也很厲害，記者說不做導演還是可以進行創作，他回答：「對，不過如果不當演員，我也不一定會去創作，反而會做一些簡單的體力活，比如種田啊！種樹啊！養一些牛和豬。」金城武早年定居天母西路「天墅」億元豪宅，房子2016年7月脫手，在此之前，本尊曾經被拍到戴毛帽、口罩和圍巾，穿平價針織上衣搭工作褲等雷同的輕裝，現身士林或民生東路住處附近大街上，老友吳君如虧他私下穿搭太隨興，陳昇以「天母草包」、「土台客」、「莽夫」形容徒弟，眾所皆知，金城武休假時喜歡在家打線上遊戲，為名符其實的大宅男、重度網路使用者。上個月底，陳昇露面宣傳跨年演唱會，被問及金城武的消息，他笑著脫口：「聽朋友的朋友說，他現在在種田，他比較少和我聯絡，比較會跟阿煜（金曲客語歌王黃連煜）他們聯絡，我不太清楚，他現在可能回歸我們之前就很想做的事，種田啊、蒔花養草，我不太主動會去Call人家。」金城武在2017年年底拍完電影《風林火山》，不過因為預算超支、導演麥浚龍求好心切等因素，該片遲遲無法問世，港媒《香港01》今年7月訪問電影《九龍城寨之圍城》出品人陳羅超，他親口透露，《風林火山》已經排定在今年年底、12月份上映，然而，陳羅超擔心該片從開拍到上映時隔9年，可能會有觀眾無法適應演員當年的樣貌，以及劇情內容是否有過時的疑慮。《風林火山》男主角之一的金城武，從答應接演至今滿51歲，而距離上一次從日本回台灣公開露臉，為7年前的作品《喜歡．你》記者會，如今「新片」終於要上映，《NOWnews今日新聞》詢問金城武的經紀人，屆時金城武是否會參與相關的宣傳活動，對方回應：「是否會宣傳，需要看電影公司的安排，我們目前沒有接收到任何訊息。」然而，上個月5日，《風林火山》發行商「發行工作室」在臉書發文，轉分享麥浚龍接受美國娛樂週刊《Variety》的獨家訪問，文中寫道「眾人引頸期盼的香港犯罪動作片《風林火山》，是由身兼歌手、詞曲創作人、演員及編劇的麥浚龍（Juno MAK）所執導的第二部長片，拍攝歷時長達7年，終於盼於2025年問世。」外界才得知上映日再度延期。