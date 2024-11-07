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▲教練楊宗燁引領團隊拿下61面金牌、34面銀牌和28面銅牌。（圖／Jc勁強國際跆拳道館提供）

▲呂宥穎在品勢項目拿下幼幼組金牌。（圖／Jc勁強國際跆拳道館提供）

彰化跆拳道界再度迎來輝煌時刻！他期盼透過自己的經驗與教導，幫助更多彰化選手在國際舞台上發光發熱，並在競賽中學習堅持不懈的精神。在教練楊宗燁及Jc勁強國際跆拳道館教練團的悉心指導下，國高中組和國小組的小選手們，在對打和品勢賽事中展現精湛的技術和強大意志力。楊教練表示：「這些孩子們不僅技術大有進步，面對挑戰時的專注與毅力，更彰顯了跆拳道精神。」在對打賽事中，多位國小組金牌選手選手如林芃妡、許梵涔、邱愈懷、陳昱杏、吳炫儒、李子騰、鄭宇恩、盧品安、王中彥、李宸楓等脫穎而出，展現了令人驚豔的潛力。國中組金牌選手如施彩瑗、張可昕、李姿妮、康智源也都是相當有潛力的選手！而張可昕選手更是亮點，她為彰化縣奪得今年全國少年盃金牌，也是全彰化唯一金牌，這次首次參賽即摘下國中組金牌，前途無可限量。楊宗燁教練表示，