彰化跆拳道界再度迎來輝煌時刻！2017台北世大運個人賽銅牌、團體賽銀牌得主，及2018雅加達亞運跆拳道國手楊宗燁，回到家鄉彰化縣，承接父親楊唐源總教練30餘年的心血，在彰化市及員林市致力於基層跆拳道的培育。他期盼透過自己的經驗與教導，幫助更多彰化選手在國際舞台上發光發熱，並在競賽中學習堅持不懈的精神。
在教練楊宗燁及Jc勁強國際跆拳道館教練團的悉心指導下，小將們於113學年度縣長盃跆拳道錦標賽中表現亮眼，共獲得61面金牌、34面銀牌和28面銅牌。國高中組和國小組的小選手們，在對打和品勢賽事中展現精湛的技術和強大意志力。楊教練表示：「這些孩子們不僅技術大有進步，面對挑戰時的專注與毅力，更彰顯了跆拳道精神。」
在對打賽事中，多位國小組金牌選手選手如林芃妡、許梵涔、邱愈懷、陳昱杏、吳炫儒、李子騰、鄭宇恩、盧品安、王中彥、李宸楓等脫穎而出，展現了令人驚豔的潛力。國中組金牌選手如施彩瑗、張可昕、李姿妮、康智源也都是相當有潛力的選手！而張可昕選手更是亮點，她為彰化縣奪得今年全國少年盃金牌，也是全彰化唯一金牌，這次首次參賽即摘下國中組金牌，前途無可限量。
楊宗燁教練表示，這次優異成績不僅來自選手們的努力，背後更有Jc勁強教練團及家長們的全力支持。楊教練深信，這個大家庭的凝聚力和支持，將會讓更多孩子在跆拳道道路上找到屬於自己的價值。縣長盃落幕，他帶領選手們朝向新的目標前進，並期待未來彰化的跆拳道精神能登上世界舞台。
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在對打賽事中，多位國小組金牌選手選手如林芃妡、許梵涔、邱愈懷、陳昱杏、吳炫儒、李子騰、鄭宇恩、盧品安、王中彥、李宸楓等脫穎而出，展現了令人驚豔的潛力。國中組金牌選手如施彩瑗、張可昕、李姿妮、康智源也都是相當有潛力的選手！而張可昕選手更是亮點，她為彰化縣奪得今年全國少年盃金牌，也是全彰化唯一金牌，這次首次參賽即摘下國中組金牌，前途無可限量。
楊宗燁教練表示，這次優異成績不僅來自選手們的努力，背後更有Jc勁強教練團及家長們的全力支持。楊教練深信，這個大家庭的凝聚力和支持，將會讓更多孩子在跆拳道道路上找到屬於自己的價值。縣長盃落幕，他帶領選手們朝向新的目標前進，並期待未來彰化的跆拳道精神能登上世界舞台。