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NBA洛杉磯快艇球星Kawhi Leonard本賽季尚未亮相比賽，由於球隊稱其正在進行右膝傷勢的康復，目前尚未有確切的回歸時間表。這並不意味著Leonard下週將會回歸，因為Lue的回答僅限於本週賽程，關於Leonard的每週傷勢更新已成為常態，儘管Lue的回應大多一致，但球隊對Leonard目前距離回歸尚遠的情況保持了相對的公開透明。Kawhi Leonard上季出賽68場，已是自2016-17年後最多的一季，不過前2季季後賽都分別只打了2場，本季又因為傷勢，一場比賽都沒打，Leonard的健康狀況成為表現的最大阻礙。