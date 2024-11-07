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▲James Harden本季表現出色。（圖／美聯社／達志影像）

NBA快艇本季失去明星球員Paul George，但這似乎並未對Kawhi Leonard及球隊其他成員產生負面影響，反而激勵了全隊的表現。Leonard直言，「奪冠並不是靠明星球員!」此外，中鋒Ivica Zubac場均17.4分和13籃板，同樣是職業生涯最佳。儘管快艇目前戰績為3勝4負，這些成績都是在缺少Leonard的情況下取得的。對於這支陣容能否帶來NBA總冠軍，兩屆最佳防守球員Leonard對ESPN表示：Leonard表示：「隨著球季進行，我們會更明白球隊的弱點，或者了解這支球隊是否能奪冠。我們覺得目前有一些能幫助我們的球員，但我們會持續觀察。」Leonard擁有兩次NBA總冠軍經歷，一次在馬刺，另一次則是在暴龍。其中2014年，Leonard在馬刺奪冠時榮獲NBA總決賽MVP，主要是他優異的防守，成功限制了LeBron James和Dwyane Wade，展現出防守的潛力，也讓Leonard身價水漲船高。