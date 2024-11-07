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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國前國安顧問波頓（John Bolton）接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，他認為中國與俄羅斯對共和黨總統候選人川普勝選一事感到「高興」。根據BBC，波頓指出，如果俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）與川普（Donald Trump）在未來幾週內通電話，他不會感到意外。此外，波頓還提及：「我認為蒲亭相信他知道如何玩弄川普，而且我相信他打算盡可能地利用這一點為俄羅斯謀利。」他指稱：「川普沒有哲學思想，尤其是在國家安全領域」、「我認為他的主要目標之一將是報復政敵，這將考驗我們的憲政體制。」在川普先前執政時期，波頓曾於2018年4月至2019年9月擔任他的國安顧問，之後更屢次批評他的所作所為。（譯者：陳正健）1131107