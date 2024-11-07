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▲規模5.5地震後，凌晨1時20分又發生規模4.1的地震，震央在花蓮壽豐。（圖／中央氣象署）

▲0403花蓮7.2強震的能量釋放明顯趨緩，但仍會在特定時段出現較大餘震，民眾平時仍要提高警覺。（圖／中央氣象署）

今（7）日凌晨1時19分，台灣東部海域發生芮氏規模5.5地震，震央在花蓮縣政府南方52.2公里處，深度29.3公里，屬於極淺層地震。本起地震在花蓮、台東震度達到4級，氣象署第一時間也針對花蓮縣發布國家級警報，中央氣象署地震測報中心表示，本起地震屬於0403花蓮7.2強震的餘震。台灣東部外海深夜相當不平靜，今天凌晨1時19分、1時20分、2時10分，分別發生規模5.5、4.1、3.5的地震，其中規模5.5的地震更是全台有感，許多民眾在睡夢中被驚醒，後續這3起地震都被列為0403的餘震。中央氣象署地震測報中心主任吳健富說明，雖然0403主震已經發生半年以上，能量的釋放也在減緩中，但不表示整個地震序列已經結束。以921地震為例，當時主震後的半年至一年，都陸續有出現較大餘震，所以民眾平時仍要提高警覺。加上今天凌晨規模5.5的地震，0403花蓮7.2強震序列中，包括主震在內，目前已經出現104起規模5以上地震，其中規模7以上1起，規模6至7有9起，規模5至6共94起，若再加上規模5以下總地震數已經突破1730起。此外，由於0403龐大的能量釋放，2024年台灣的「顯著有感地震」編號已經來到490號；以台灣每年平均來看，顯著有感地震數量為130個，2023年更是只有85個，今年已經大幅超車。