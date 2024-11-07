我是廣告 請繼續往下閱讀

▲近日一款名為「樹蘭餃」的冷凍水餃因為取名被廣為討論，不少人認為玩諧音梗玩過頭。（圖/樹蘭水餃臉書）

▲樹蘭水餃老闆曾經發文表示，該名字是為了紀念自己的奶奶，並不是在玩諧音梗，一切誤會大了！（圖/樹蘭水餃臉書）

▲樹蘭水餃的評價不一，屬於中高價位的冷凍水餃，想嚐鮮的民眾可以到官方臉書訂購！（圖/樹蘭水餃臉書）

冷凍水餃也玩諧音梗？台灣人除了愛吃飯、麵食之外，水餃因為便宜又簡單烹煮，因此也是不少人家中冷凍庫的常備品之一。近日有KOL分享，自己去逛超市時，不過，「樹蘭餃」的老闆過去早就秀出身分證解釋，一名KOL「安之」日前在臉書上貼文表示「這低俗名的水餃我買不下去....」只見貼出的照片，在超市冷凍櫃當中，貼文曝光後，吸引超過萬人按讚，不少網友紛紛回應、「真的是低俗當有趣，誰會想買這種冷凍水餃。」然而由於該貼文瘋傳，還被轉發到臉書社團「爆廢公社二館」中，有網友實在太好奇該水餃品牌來歷，結果一查發現，業者表示「帶著樹蘭奶奶的堅持與善念，做出好的食物跟大家分享，而官方臉書也都有秀出老闆奶奶的身分證，而這波討論，也意外讓「樹蘭水餃」爆紅，成功勾引許多人的好奇心，，不少吃過的民眾都表示「高麗菜水餃很好吃，但就是有點小顆」、，有興趣的民眾可以自己到官方臉書、LINE社團預購嚐鮮看看囉！