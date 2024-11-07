冷凍水餃也玩諧音梗？台灣人除了愛吃飯、麵食之外，水餃因為便宜又簡單烹煮，因此也是不少人家中冷凍庫的常備品之一。近日有KOL分享，自己去逛超市時，發現冷凍櫃當中有一款水餃名為「樹蘭餃」，疑似與台語有諧音關聯，讓網友認為取名太低俗、沒水準！不過，「樹蘭餃」的老闆過去早就秀出身分證解釋，樹蘭是阿嬤的名字，品牌是為紀念自己的阿嬤，並非是玩諧音梗。
一名KOL「安之」日前在臉書上貼文表示「這低俗名的水餃我買不下去....」只見貼出的照片，在超市冷凍櫃當中，販售著一款名為「樹蘭餃」的冷凍水餃，因為與台語較為粗俗語言有諧音關聯，讓該KOL感到有些傻眼。
貼文曝光後，吸引超過萬人按讚，不少網友紛紛回應「這真的有點太過了....」、「諧音梗是不錯，但這種低俗的諧音倒是不用」、「品牌方在想什麼？不是有諧音就會有市場吧」、「無論如何這種名字完全不想買」、「真的是低俗當有趣，誰會想買這種冷凍水餃。」
真的誤會大了！「樹蘭餃」不是諧音而是紀念奶奶
然而由於該貼文瘋傳，還被轉發到臉書社團「爆廢公社二館」中，有網友實在太好奇該水餃品牌來歷，結果一查發現，「樹蘭水餃」業者在2019年時就有發文表示：「很多人以為樹蘭這個名字是惡搞的，但其實不是哦！這牌子是老闆為了懷念阿嬤而創立的。」
業者表示「帶著樹蘭奶奶的堅持與善念，做出好的食物跟大家分享，所以大家千萬不要再問我們名字怎麼來的，這真的是奶奶的名字哦！」而官方臉書也都有秀出老闆奶奶的身分證，老闆的奶奶真的叫「鄭李樹蘭」，並不是在大玩諧音梗，對老闆來說，該品牌名字具有不同的意義。
「樹蘭水餃」意外爆紅！真實評價、價格一次看
而這波討論，也意外讓「樹蘭水餃」爆紅，成功勾引許多人的好奇心，《NOWnews》記者實際查詢樹蘭水餃Google評價，發現評價非常兩極，僅有3.5顆星的評價，不少吃過的民眾都表示「高麗菜水餃很好吃，但就是有點小顆」、「皮很有嚼勁，內餡也挺不錯的，但就是客服人員態度很差」、「用料蠻實在的，不過有點小顆」、「蝦仁水餃非常好吃很推薦，已經回購好幾次了！」
至於在價格部分，樹蘭水餃每包在通路售價均價大約是190元，如果以冷凍水餃來說，算是中高價位等級，如果是利用網購的話，大量購買單包則可以壓到150元左右，有興趣的民眾可以自己到官方臉書、LINE社團預購嚐鮮看看囉！
我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，吸引超過萬人按讚，不少網友紛紛回應「這真的有點太過了....」、「諧音梗是不錯，但這種低俗的諧音倒是不用」、「品牌方在想什麼？不是有諧音就會有市場吧」、「無論如何這種名字完全不想買」、「真的是低俗當有趣，誰會想買這種冷凍水餃。」
真的誤會大了！「樹蘭餃」不是諧音而是紀念奶奶
然而由於該貼文瘋傳，還被轉發到臉書社團「爆廢公社二館」中，有網友實在太好奇該水餃品牌來歷，結果一查發現，「樹蘭水餃」業者在2019年時就有發文表示：「很多人以為樹蘭這個名字是惡搞的，但其實不是哦！這牌子是老闆為了懷念阿嬤而創立的。」
業者表示「帶著樹蘭奶奶的堅持與善念，做出好的食物跟大家分享，所以大家千萬不要再問我們名字怎麼來的，這真的是奶奶的名字哦！」而官方臉書也都有秀出老闆奶奶的身分證，老闆的奶奶真的叫「鄭李樹蘭」，並不是在大玩諧音梗，對老闆來說，該品牌名字具有不同的意義。
「樹蘭水餃」意外爆紅！真實評價、價格一次看
而這波討論，也意外讓「樹蘭水餃」爆紅，成功勾引許多人的好奇心，《NOWnews》記者實際查詢樹蘭水餃Google評價，發現評價非常兩極，僅有3.5顆星的評價，不少吃過的民眾都表示「高麗菜水餃很好吃，但就是有點小顆」、「皮很有嚼勁，內餡也挺不錯的，但就是客服人員態度很差」、「用料蠻實在的，不過有點小顆」、「蝦仁水餃非常好吃很推薦，已經回購好幾次了！」
至於在價格部分，樹蘭水餃每包在通路售價均價大約是190元，如果以冷凍水餃來說，算是中高價位等級，如果是利用網購的話，大量購買單包則可以壓到150元左右，有興趣的民眾可以自己到官方臉書、LINE社團預購嚐鮮看看囉！