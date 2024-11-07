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▲莒光國小的鮮乳配送以7度C冷鏈送達校內，並透過保冷袋分裝確保品質，讓鮮乳新鮮安全。（圖／高市府教育局提供）

為提供孩子們來源明確、安全優質的乳品農業部與教育部於113學年度起，共同推動「學校採用國產可溯源乳品專案實施計畫」，每週2次供應學童乳品，讓學童攝取充足的鈣質。關心校園推動學童飲用乳品情形，6日上午高雄市議員在教育局長吳立森陪下到楠梓區莒光國小視察執行情形。高市府教育局指出，為推動此計畫的落實，在9月底即發文所屬國小，目前，高雄市國小訂購鮮乳、保久乳的比例為7成、3成。此次視察活動中，議員們特別關心學童飲用鮮乳的情況，並肯定學校團隊的用心，讓學童安心享用乳品、健康成長。莒光國小校長蔡惠淑說，學校目前已達成1,300名學生每週三次飲用鮮乳的目標。學校的鮮乳配送以7度C冷鏈送達校內，並透過保冷袋分裝確保品質，讓鮮乳新鮮安全。為了提升效率，學校還引入志工團體、高年級學生參與服務，確保鮮乳分裝與學生飲用過程僅需15分鐘，大幅減少鮮奶暴露時間，避免變質風險。特別的是，莒光國小並運用AI科技，創作了「大家來喝鮮奶」歌曲，將喝鮮奶活動融入課程，這項創新設計不僅增進學童對營養的重要性認識，也讓飲用乳品成為一種服務參與、營養教育與感恩惜福的美好歷程。教育局長吳立森表示，高雄市共243所國小執行此計畫，學校可依照每學期44次的原則，自行評估乳品需求並選擇供應商。此外，對於乳糖不耐症學童的需求，將提供含鈣豆漿，雖農業部尚未完成決標，教育局都持續請中央努力協助，以確保每位學童的鈣質補充無虞。吳立森表示，高雄市執行方式為學校自行至共同供應契約下單，學校可自行評估決定每月需求廠商及需求品項。教育局鼓勵學校飲用鮮乳，也提醒各校如考量學校現況評估飲用保久乳，應向家長充分說明與溝通，讓家長滿意、學生喝得開心。