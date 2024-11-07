我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹一名經營餐酒館的吳姓富少，將大麻摻混在司康（scoon）甜品蛋糕內，吸引竹科人購買，台北市警方循線逮捕將大麻賣給吳嫌的潘姓男子，依毒品罪嫌送辦。據《自由時報》報導，台北市警方掃蕩毒品行動，在網路上發現有人以「神農氏」的暱稱，於社群平台刊登暗示性關鍵字販售大麻，客群鎖定在竹科、竹北一帶的科技業中上階層買家上門。警方蒐證後，鎖定在新竹市新豐路一帶經營餐酒館的23歲吳男，到他的住處和餐酒館搜索，查獲十五公克大麻，以及重約四百公克、以大麻摻混製作的九顆高濃度大麻司康甜品，進而查出他的家族竟是竹北地區望族，有許多房地產，是富三代。警方查扣吳嫌手機溯源追查，再逮潘姓男刺青師傅，潘否認吳持有的毒甜品和大麻是他販售。但警方根據二人碰面的街頭監視錄影畫面，認定潘是上游賣家。吳姓嫌犯落網後向警方坦承，因為經營餐酒館不易，為了衝業績「製造不一樣的新鮮感」，所以利用網路向綽號「PAN」的男子以三萬餘元購得；但他推稱尚未食用或販賣就被查獲，這也是國內罕見查獲以大麻製作成毒甜品的案件。