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▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，在世界大賽G2的7局下，發動盜壘結果失敗，並疑似出現左肩脫臼狀況，當下痛到倒地不起。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，日前在世界大賽G2 上一次盜壘不慎受傷，導致左肩半脫臼，但他仍帶傷上陣，最終道奇也以4：1擊敗洋基奪冠，勇奪隊史第8座冠軍。而道奇球團昨（6）日也表示大谷目前已經結束關節鏡手術，手術非常成功，而稍早道奇總經理Brandon Gomes則被問到，道奇球團昨日公開宣布，表示大谷翔平已經在洛杉磯動完左肩關節鏡手術，修復左肩半脫臼導致的唇關節撕裂傷，手術由隊醫Neal ElAttrache親自執刀，道奇總經理Brandon Gomes稍早受訪時，談到大谷翔平目前手術後的狀況，他則表示：「，而從長遠的角度來看，這樣的傷勢是發生在後肩，而不是在投擲側，這很好。當你遭遇這樣的傷勢時，我認為勢必會要動刀治療，所以我覺得（手術）對他來說是最好的選擇。」而下個賽季，大谷翔平有望以二刀流身分復出，Brandon Gomes則說：「。就像其他投手一樣，我會看看他的表現，並觀察他的恢復情況。」而明年MLB的海外開幕戰將於3月18日至19日在東京巨蛋舉行，由洛杉磯道奇對陣芝加哥小熊，當被問到道奇隊的先發投手會是誰時，Brandon Gomes透露：「但我們陣中還有山本由伸、Tyler Glasnow、Tony Gonsolin和Dustin May，也有一些年輕的投手，所以我們會看看這些投手，在休賽季準備得怎麼樣。」