MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，日前在世界大賽G2 上一次盜壘不慎受傷，導致左肩半脫臼，但他仍帶傷上陣，最終道奇也以4：1擊敗洋基奪冠，勇奪隊史第8座冠軍。而道奇球團昨（6）日也表示大谷目前已經結束關節鏡手術，手術非常成功，而稍早道奇總經理Brandon Gomes則被問到，大谷是否有望在明年的MLB東京開幕戰上重拾二刀流，對此他也做出回應，並表示：「這取決於他的康復進度。」
道奇球團昨宣布 大谷已完成左肩手術
道奇球團昨日公開宣布，表示大谷翔平已經在洛杉磯動完左肩關節鏡手術，修復左肩半脫臼導致的唇關節撕裂傷，手術由隊醫Neal ElAttrache親自執刀，大谷若恢復進度順利，預計能夠在明年春訓前就能完全康復。
道奇總經理Brandon Gomes稍早受訪時，談到大谷翔平目前手術後的狀況，他則表示：「手術後的康復前景非常好，希望大谷能夠慢慢康復，而從長遠的角度來看，這樣的傷勢是發生在後肩，而不是在投擲側，這很好。當你遭遇這樣的傷勢時，我認為勢必會要動刀治療，所以我覺得（手術）對他來說是最好的選擇。」
而下個賽季，大谷翔平有望以二刀流身分復出，Brandon Gomes則說：「我們將謹慎地看待他的康復（作為一名投手），但從長遠來看，沒有什麼需要太擔心的。就像其他投手一樣，我會看看他的表現，並觀察他的恢復情況。」
東京開幕戰重拾二刀流？ 取決於大谷恢復進度
而明年MLB的海外開幕戰將於3月18日至19日在東京巨蛋舉行，由洛杉磯道奇對陣芝加哥小熊，當被問到道奇隊的先發投手會是誰時，Brandon Gomes透露：「翔平目前還不知道，這取決於他的康復進度。但我們陣中還有山本由伸、Tyler Glasnow、Tony Gonsolin和Dustin May，也有一些年輕的投手，所以我們會看看這些投手，在休賽季準備得怎麼樣。」
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道奇球團昨日公開宣布，表示大谷翔平已經在洛杉磯動完左肩關節鏡手術，修復左肩半脫臼導致的唇關節撕裂傷，手術由隊醫Neal ElAttrache親自執刀，大谷若恢復進度順利，預計能夠在明年春訓前就能完全康復。
道奇總經理Brandon Gomes稍早受訪時，談到大谷翔平目前手術後的狀況，他則表示：「手術後的康復前景非常好，希望大谷能夠慢慢康復，而從長遠的角度來看，這樣的傷勢是發生在後肩，而不是在投擲側，這很好。當你遭遇這樣的傷勢時，我認為勢必會要動刀治療，所以我覺得（手術）對他來說是最好的選擇。」
而下個賽季，大谷翔平有望以二刀流身分復出，Brandon Gomes則說：「我們將謹慎地看待他的康復（作為一名投手），但從長遠來看，沒有什麼需要太擔心的。就像其他投手一樣，我會看看他的表現，並觀察他的恢復情況。」
東京開幕戰重拾二刀流？ 取決於大谷恢復進度
而明年MLB的海外開幕戰將於3月18日至19日在東京巨蛋舉行，由洛杉磯道奇對陣芝加哥小熊，當被問到道奇隊的先發投手會是誰時，Brandon Gomes透露：「翔平目前還不知道，這取決於他的康復進度。但我們陣中還有山本由伸、Tyler Glasnow、Tony Gonsolin和Dustin May，也有一些年輕的投手，所以我們會看看這些投手，在休賽季準備得怎麼樣。」