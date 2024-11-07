我是廣告 請繼續往下閱讀

美國共和黨總統候選人川普勝選，二度入主白宮，美股四大指數昨（6）日全數走高，其中道瓊、那斯達克、標普500指數接連創下歷史新高，不過台北股市卻沒有跟著上演慶祝行情，今（7）日開盤下跌37.37點、來到23180.01點。雖然大盤走跌，但中小型股卻逆勢走高，櫃買指數開盤上漲0.19點、來到265.28點。今日開盤量大強勢個股：雷虎、擎亞、同致、為升、青雲；開盤量大弱勢個股：力致、M31、鈦昇、金益鼎、億豐。權值股跌多漲少，台積電開盤下跌5元、來到1055元；鴻海開盤下跌1元、來到212.5元；聯發科開盤上漲20元、來到1325元。美國共和黨總統候選人川普勝選，二度入主白宮，也因此「川普交易」持續熱絡，花旗、美銀等金融股走高，特斯拉狂漲逾14%，比特幣突破7.5萬美元，美元觸及近四個月高點，美債遭遇大幅拋售。美股四大指數昨日也上演慶祝行情，道瓊指數瘋漲逾1508.05點或3.57%，收43729.93點，創自1896年以來選後最佳漲幅，那斯達克指數大漲544.29點或2.95%，收18983.47點，標準500指數大漲146.28點或2.53%，收5929.04點，兩個指數也同步創歷史新高，費半指數大漲157.74點或3.12%，收5215.57點。科技五大天王漲跌互見，Meta下跌0.066%，蘋果下跌0.33%，Alphabet大漲3.99%，微軟上漲2.12%，亞馬遜大漲3.80%。半導體股全數走高，高通大漲4.27%，應用材料上漲0.56%，德儀大漲6.18%，AMD上漲2.43%，輝達大漲4.07%，美光大漲6.01%。台股ADR漲跌互見，台積電ADR下跌1.3%，日月光ADR上漲0.41%，聯電ADR上漲0.86%，中華電信ADR下跌3.3%。