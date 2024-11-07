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▲雲林縣專勤隊移民官立即聯繫「阿強」的泰國家屬並覓得1位泰文通譯擔任委託人，協助處理後事。（圖／移民署提供）

▲雲林縣專勤隊移民官協助泰國籍逾期外僑「阿美」帶著「阿強」骨灰返回泰國。（圖／移民署提供）

移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊近期接收警方查獲泰國籍逾期外僑「阿美」（化名），當她得知自己將被遣返時，便聲淚俱下地訴說，她與丈夫「阿強」（化名）在台相識後情投意合，不久即互訂終身，沒想到日前「阿強」突然身體不適，暈倒在路邊，雖有熱心民眾協助撥打119叫救護車緊急送往鄰近的醫院，但途中「阿強」已出現呼吸心跳停止現象，經院方急救仍宣告死亡，「阿美」難以接受這個噩耗，整天以淚洗面，且感到孤立無援，不知道要如何處理「阿強」在台後事。雲林縣專勤隊移民官在了解原委後，立即聯繫「阿強」的泰國家屬並覓得1位泰文通譯擔任委託人，代為處理後事，同時向泰國在台辦事處取得泰文死亡證明書及安排遺體火化等事宜，歷經波折終於完成相關手續，讓「阿美」順利帶著「阿強」的骨灰搭機返鄉。「阿美」回到泰國後，還特地以視訊向專勤隊人員表達感謝之意，「阿強」終能落葉歸根。雲林縣專勤隊隊長涂順福表示，新修訂移民法已於今（113）年3月1日施行，針對逾期居(停)留外來人口，罰鍰上限從新台幣1萬元提高至5萬元；意圖使其從事不法活動而容留者，處新台幣6萬元以上至30萬元以下罰鍰，得按次處罰，故提醒外籍人士勿輕忽，若有相關疑問，可撥打雲林縣專勤隊電話(05-5346119)諮詢，另移民署也將持續秉持人道關懷精神與依法行政原則，以彰顯剛正執法及兼顧人權保障的核心價值。