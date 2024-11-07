我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄今（7）日凌晨0時30許發生嚴重火警，三民區鼎中路一處民宅突然起火，事故共釀成3人死亡、2人重傷，詳細起火原因仍待釐清。（圖／翻攝記者爆料網）

高雄今（7）日凌晨0時30許發生嚴重火警，三民區鼎中路一處民宅1樓不明原因突然起火，惡火延燒至3樓，警消獲報立即趕抵現場搶救，不過民宅鐵窗鎖死，導致救援力度加大，消防先救出一對夫妻命危送醫，兒子不幸葬身火窟，另外還找到2具碳化遺體，其中一名男子是董男哥哥，女子身分不明，事故共釀成3人死亡、2人重傷，詳細起火原因仍待釐清。今天凌晨警消獲報後，立即派遣含特搜在內10個分隊、22車50人前往救援，分別疏散7人，警消在2樓救出屋主董男（61歲）、以及其妻王女（55歲），當下2人一度失去呼吸心跳，經送醫搶救後恢復生命跡象，目前均於加護病房觀察中。警消也在3樓處尋獲董男的兄長、以及另名身分待查之女子已明顯死亡，2人遺體已碳化，而董男的兒子經送往榮總搶救後仍宣告不治，這起惡火共造成3死、2重傷。根據初步調查，發生火警的透天厝由董男夫妻向房東租下，警消先於2樓救出董男夫妻，分別送高醫、榮總搶救，2人均恢復呼吸心跳，目前都在加護病房持續治療觀察中，董男17歲的兒子則在3樓被尋獲，送榮總搶救後宣告不治，而董男兄長（72歲）與另名女性遺體嚴重碳化，身分目前仍在調查中。據了解，該棟大樓屋齡至少30多年，事發的前五天整棟大樓才進行消防安檢，但當時住在二樓的夫妻疑似不願意配合安檢，跟鄰居起口角衝突。