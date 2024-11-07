林昀儒挺進法蘭克福站8強！2024年WTT法蘭克福冠軍賽，本屆要挑戰衛冕的「小林同學」林昀儒，首輪跨越強敵、法國「眼鏡哥」Alexis Lebrun，以3：2驚險闖進男單16強。今（7）日交手世界排名第12的德國地主名將邱黨，再度上演5局大戰，最終以3：2驚險勝出，闖入最終的8強，距離完成衛冕更近一步。

我是廣告 請繼續往下閱讀
排名寫近年新低無妨　叩關法蘭克福站8強

日前國際桌球總會（ITTF）公布最新世界排名，林昀儒因為缺席部分世界桌球職業大聯盟（WTT）賽事，被處以積分處罰，再加上去年在法蘭克福站奪冠的1000分積分到期，在排名積分上大減，跌至世界第14名，是近5年來的個人新低。

儘管如此，林昀儒在法蘭克福站仍繳出好表現。8強面對德國華裔好手邱黨，林昀儒前3局打完，就以2：1拿下聽牌局面，不過在第4局錯失關門良機，被對手以11：7拿下，雙方進入5局大戰。

決勝局中，林昀儒迅速搶下7：2領先，雖然互有來往，但還是將分差維持在5分以上，最終以11：4收下最終局，贏下這場5局大戰，並成功闖入法蘭克福站8強。

林昀儒在8強戰的對手，將會是巴西的Hugo Calderano以及哈薩克的Kirill Gerassimenko間的勝者。另外，台灣女單好手鄭怡靜同樣闖進第二輪，明（8）日16強賽將交手中國選手何卓佳。

WTT冠軍賽／林昀儒決勝局逆轉！3:2戰勝法國眼鏡哥　踏衛冕第一步

桌球／「沉默殺手」林昀儒重回世界前十！男單最新世界排名出爐

林昀儒不敵張本智和！王楚欽又慘遭爆冷　中國本屆亞錦賽全面潰敗

桌球亞錦賽／林昀儒連勝向鵬、Utpalbhai！進男單8強　高承睿出局

關鍵字