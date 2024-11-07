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林昀儒挺進法蘭克福站8強！2024年WTT法蘭克福冠軍賽，本屆要挑戰衛冕的「小林同學」林昀儒，首輪跨越強敵、法國「眼鏡哥」Alexis Lebrun，以3：2驚險闖進男單16強。日前國際桌球總會（ITTF）公布最新世界排名，儘管如此，林昀儒在法蘭克福站仍繳出好表現。8強面對德國華裔好手邱黨，林昀儒前3局打完，就以2：1拿下聽牌局面，不過在第4局錯失關門良機，被對手以11：7拿下，雙方進入5局大戰。林昀儒在8強戰的對手，將會是巴西的Hugo Calderano以及哈薩克的Kirill Gerassimenko間的勝者。另外，台灣女單好手鄭怡靜同樣闖進第二輪，明（8）日16強賽將交手中國選手何卓佳。