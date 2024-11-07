林昀儒挺進法蘭克福站8強！2024年WTT法蘭克福冠軍賽，本屆要挑戰衛冕的「小林同學」林昀儒，首輪跨越強敵、法國「眼鏡哥」Alexis Lebrun，以3：2驚險闖進男單16強。今（7）日交手世界排名第12的德國地主名將邱黨，再度上演5局大戰，最終以3：2驚險勝出，闖入最終的8強，距離完成衛冕更近一步。
排名寫近年新低無妨 叩關法蘭克福站8強
日前國際桌球總會（ITTF）公布最新世界排名，林昀儒因為缺席部分世界桌球職業大聯盟（WTT）賽事，被處以積分處罰，再加上去年在法蘭克福站奪冠的1000分積分到期，在排名積分上大減，跌至世界第14名，是近5年來的個人新低。
儘管如此，林昀儒在法蘭克福站仍繳出好表現。8強面對德國華裔好手邱黨，林昀儒前3局打完，就以2：1拿下聽牌局面，不過在第4局錯失關門良機，被對手以11：7拿下，雙方進入5局大戰。
決勝局中，林昀儒迅速搶下7：2領先，雖然互有來往，但還是將分差維持在5分以上，最終以11：4收下最終局，贏下這場5局大戰，並成功闖入法蘭克福站8強。
林昀儒在8強戰的對手，將會是巴西的Hugo Calderano以及哈薩克的Kirill Gerassimenko間的勝者。另外，台灣女單好手鄭怡靜同樣闖進第二輪，明（8）日16強賽將交手中國選手何卓佳。
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日前國際桌球總會（ITTF）公布最新世界排名，林昀儒因為缺席部分世界桌球職業大聯盟（WTT）賽事，被處以積分處罰，再加上去年在法蘭克福站奪冠的1000分積分到期，在排名積分上大減，跌至世界第14名，是近5年來的個人新低。
儘管如此，林昀儒在法蘭克福站仍繳出好表現。8強面對德國華裔好手邱黨，林昀儒前3局打完，就以2：1拿下聽牌局面，不過在第4局錯失關門良機，被對手以11：7拿下，雙方進入5局大戰。
決勝局中，林昀儒迅速搶下7：2領先，雖然互有來往，但還是將分差維持在5分以上，最終以11：4收下最終局，贏下這場5局大戰，並成功闖入法蘭克福站8強。
林昀儒在8強戰的對手，將會是巴西的Hugo Calderano以及哈薩克的Kirill Gerassimenko間的勝者。另外，台灣女單好手鄭怡靜同樣闖進第二輪，明（8）日16強賽將交手中國選手何卓佳。