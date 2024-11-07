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美國總統大選結果出爐，川普再度入主白宮，並可望完全執政，外匯市場也持續反映「川普效應」，美元指數飆漲至4個月新高，站穩105之上，亞洲主要貨幣兌美元趴倒，其中日圓貶破154，新台幣兌美元今（7）日早盤也進一步貶破32.3元，重貶逾1角，目前最低下探32.32元。在川普勝選後，美國股、匯市迎來慶祝行情，美股收紅，道瓊飆漲1500點，美元指數也站穩105之上，但其他市場表現則不一，台股今日早盤開低後翻紅，新台幣兌美元匯價則反映美元的走強，跟著亞洲主要貨幣持續貶值。由於美元太強，亞洲主要貨幣日圓今日早盤貶破154，來到154.71兌1美元，目前在154.4附近盤整，韓元兌美元也貶到1404.49，目在1400.5附近游走，離岸人民幣兌美元從7.1931回到7.2047附近。前一交易日重貶2.07角的新台幣，今日早盤也是開低走低，以32.22元、貶值4.5分開出後，在美元續強之下，新台幣進一步貶破32.3元，下探32.32元，再貶1.45角，而隨著台股開低後翻紅，新台幣未再進一步貶值，目前在32.299元震盪整理。不過。由於美國聯準會（Fed）本周也將公布最新利率決策，市場預期將再降息1碼，是否影響美元走勢，值得後續關注。