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有媒體報導，總統賴清德總統試圖與美國總統當選人川普進行通話，對此，總統府發言人郭雅慧今（7）日回應，相關報導與事實並不相符，遺憾該媒體在報導刊出前並未向總統府進行詳實查證，致出現錯誤內容。彭博（Bloomberg News）引述消息人士報導，指川普贏得大選後，賴清德考慮試圖致電給川普，但目前並不清楚川普是否接電話。對此，郭雅慧上午出面駁斥，並提到賴清德已請我國駐美代表處向川普、副總統當選人范斯（J.D. Vance）轉致賀函表達祝賀，並無所謂尋求通話致賀安排，遺憾該媒體在報導刊出前並未向總統府進行詳實查證，致出現錯誤內容，呼籲報導前應妥為查證。郭雅慧提到，賴清德除向兩位當選人祝賀勝選外，也表達期待在台美緊密友好夥伴關係的基礎上，進一步強化未來與川普政府的合作。