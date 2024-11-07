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▲蝦皮購物下單選全家取貨，送熱經典美式。（圖／翻攝自官網）

▲雙11蝦皮購物下單選7-11取貨，送冰四季春青茶。（圖／翻攝自官網）

▲雙11蝦皮下單選擇萊爾富取件，送醇脆黑糖拿鐵7折優惠券。（圖／翻攝自蝦皮購物）

▲雙11蝦皮購物下單並選擇使用OK超商取貨服務且完成訂單，送莊園級拿鐵現折20元。（圖／翻攝自蝦皮官網）

「雙11」11月11日購物節預熱，11日00:00起蝦皮下單選擇超商取貨，7-11送溏心蛋洋芋沙拉、全家請吃鮪魚沙拉；萊爾富有黑糖拿鐵單杯7折優惠券。11月12日00:00起蝦皮下單選擇全家取貨，送熱經典美式，限量5000杯，送完為止；7-11則是贈送冰四季春青茶兌換序號。全家於10月11日00:00起至23:59止，使用蝦皮帳號於蝦皮購物下單並選擇使用全家超商取貨服務且完成訂單(不包含取消訂單、未取貨或退貨者)，即符合獲獎資格 ，「優格鮪魚沙拉一個（原價49元）」中獎序號。（一個帳號同品項限一次獲獎資格）11月12日00:00起至11月13日23:59止，「熱經典美式一杯（原價35元）」。（一個帳號同品項限一次獲獎資格）活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為113年12月2日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至同年113年12月8日止。獲得序號後至FamiPort機台點選紅利⮕紅利PIN碼⮕輸入序號⮕兌換；或至全家APP選擇酷碰券⮕輸入PIN碼⮕至櫃檯兌換。10月11日00:00起至23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用7-ELEVEN取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），即符合獲獎資格，，贈送「溏心蛋洋芋 乙個（原價49元）」兌換序號（一個帳號限一次獲獎資格）。11月12日00:00起至11月13日23:59止，7-ELEVEN「熱四季春茶 乙杯（原價35元）」。（一個帳號同品項限一次獲獎資格）活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為113年12月2日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至同年113年12月8日止。序號可至ibon機台列印兌換，或至OPEN POINT APP點選會員中心⮕,序號兌換⮕i禮贈⮕輸入序號⮕獲得兌換條碼。11月11日00:00起至11月13日23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用萊爾富取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），贈送「大熱醇脆黑糖拿鐵 單件7折（原價65元）」中獎序號，不限名額。（一個帳號限一次獲獎資格）。活動將以蝦皮APP站內推播發送兌換序號，發送日期為12月2日，兌換期限自收到序號當日起至113年12月8日23:59止。APP點選序號掃描⮕手動輸入序號⮕票券將存在「我的東西」；或至門市機台點選紅利／會員活動⮕行動條碼⮕輸入行動條碼⮕列印兌換單。11月11日00:00起至11月13日23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用OK超商取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者）贈送「大杯莊園級拿鐵 單杯折20元（原價55元）」（一個帳號限一次獲獎資格），不限名額。活動將以蝦皮APP站內推播發送兌換序號，發送日期為12月2日，兌換期限自收到序號當日起至12月8日23:59止。點選OK go首頁「紅利兌換」⮕點選活動密碼⮕點選蝦皮購物11月取件活動⮕輸入活動密碼⮕列印兌換單。