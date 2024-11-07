萬眾期盼的 PS5 Pro 在9月26日起開放3波預購後，台灣各大通路的貨源不到10分鐘就全部被訂完，讓許多玩家非常扼腕，經過長時間的等待， PS5 Pro 今（7）日中午終於要正式上市，《NOWnews》也再次整理 PS5 Pro 主機特點，以及各大電商平台現貨搶購方式，讓玩家們再拼一波！
PS5 Pro 售價在台灣為2萬4280元，被稱為「至今最強大的遊戲主機」，主打3大項內部升級，包括「GPU 性能提升」、「光線追蹤效能翻倍」、「AI驅動強化畫面細節」，若要簡單比較 PS5 Pro 和 PS5 的差別，就是 PS5 Pro 更能夠兼顧遊戲順暢度和畫質，讓玩家不必「犧牲召喚」，而遊戲開發者也能更隨心所欲，透過技術製造更高品質、更擬真的作品。
此外，PS5 Pro 將以「PS5 Pro Game Boost 」支援超過8500款向下兼容的 PS4 遊戲；而 PS5 Pro 9月26日首波預購時，台灣首批進貨各大通路的貨源不到10分鐘就全部被訂完，更有玩家發現，有黃牛已經開始將轉賣價喊破3萬元。
🟡PS5 Pro 上市電商購買方式
📍PChome（購買連結）
📍MOMO（購買連結）
📍博客來（活動賣場）
📍Yahoo奇摩購物中心（購買連結）
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此外，PS5 Pro 將以「PS5 Pro Game Boost 」支援超過8500款向下兼容的 PS4 遊戲；而 PS5 Pro 9月26日首波預購時，台灣首批進貨各大通路的貨源不到10分鐘就全部被訂完，更有玩家發現，有黃牛已經開始將轉賣價喊破3萬元。
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