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美國總統大選結果出爐，由共和黨總統候選人川普當選，但因川普先前曾揚言，要向台灣收「保護費」，使台美未來關係引起關注。對此，律師呂秋遠在臉書說明10點，並諷刺台灣現在通過的政治法案幾乎都違憲，誰當選美國總統，或許對台灣來說，都是一樣的；他更直言，川普都回來了，前總統蔡英文要考慮再親征一次嗎？呂秋遠在臉書指出，川普再度以277張選舉人票當選美國總統，重返白宮，對於許多台灣人來說，覺得有些擔心，特別是相較於總統拜登先前穩定而友善的言論，有些人更會覺得川普非常有可能把台灣賣掉，然而川普再度回來，「要跟我們索取保護費，我們應該擔心嗎？」呂秋遠分析，第一，美國利益優先，是兩黨候選人共同的想法，只是民主黨比較重視與歐洲協商，川普喜歡獨斷獨行，往後最頭痛的國家，應該是歐洲盟邦，又得要與不可預期的對象打交道了。第二，呂秋遠提到，就像到了遊樂園，喜歡旋轉木馬的遊戲，會支持賀錦麗，但是喜歡雲霄飛車的人，就會支持川普，未來四年，「我們準備搭乘雲霄飛車了，請繫好安全帶，緊握扶手、站穩踏階，不要在川普不允許的範圍內奔跑」。第三，呂秋遠說，既定的共和黨政策，還是可以預測的，例如反墮胎、反移民、反氣候變遷、反社會福利等等的傳統共和黨思維，應該會持續下去。呂秋遠續指，這次的差距明顯，共和黨也重新奪回參議院多數，往後四年，應該會是衝撞傳統國際政治秩序的新開始；第五，呂說，川普是商人，即使當了總統，他還是商人，所以對於中國這個主要對手而言，台灣會成為交易籌碼，這是可以預見的。呂秋遠說，第六，聽到交易籌碼，很多人就會生氣，畢竟是喪失主體性，「可是各位，在中美兩國的利益衝突裡，台灣的國力本來就沒有能力擔任第三者，台灣只能讓自己越來越好，好到讓遺憾無法打擾」。第七，呂秋遠說，好的交易籌碼，就是讓美國捨不得交換，如果台灣有持續的民主自由，可以讓美國不敢背叛台灣，因為背叛台灣就會傷害美國利益；如果台灣有豐沛的經濟實力，有台積電可以提供全世界最好的半導體；如果有地緣政治下的地利之便，不要讓台灣海峽變成中國的私領域，台灣就是好的籌碼，也可以讓美國願意保護台灣遠離侵略。呂秋遠提到，第八，現在許多美國人的腦袋裡，就是滿腦子憤世嫉俗，所以川普才能以這樣的差距獲勝，他們覺得為了這個世界伸張正義，一點好處也沒有，反而要到處駐軍，付出龐大的軍費，「你要是這個國家的公民，應該也會覺得國家付出這種錢，號稱維護正義，我自己卻過不好，太沒意義了吧？」呂秋遠說，保護費確實是很粗俗的說法，但是多買點武器、多承擔一些經費，這是住在惡鄰居旁邊的必要代價，講難聽點，警察也是要付費的，只是從納稅的稅金支出而已，不是嗎？最後，呂秋遠也諷刺，台灣有這樣的立法院，拒絕審議各種人事案、阻擋總預算審議、三分鐘通過財政收支劃分法審議、通過的政治法案幾乎都違憲，「其實，誰當選美國總統，或許對台灣來說，都是一樣的」。