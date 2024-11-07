謝淑薇5次參賽首度無緣4強！台灣「網球一姊」謝淑薇，是第2次和比利時好手Elise Mertens搭檔參加WTA年終總決賽，今（7）日在分組賽最後一戰，面對溫布敦網球公開賽冠軍組合Taylor Townsend／Katerina Siniakova，以1：2惜敗，吞下分組賽第2敗，無緣晉級4強，也是謝淑薇5度參賽中，首次沒能站上決賽舞台。
重新合拍Mertens 曾攜手奪亞軍
謝淑薇個人已是第5度參加WTA年終賽雙打，在2013年合拍中國好手彭帥，拿下年終賽冠軍，而在2019年、2021年則是拿下亞軍，其中2021年的亞軍就是和Elise Mertens聯手拿下。今年重新和Elise Mertens搭檔，打出亮眼佳績，在大滿貫賽事的澳網奪下女雙冠軍，且在溫布頓錦標賽也寫下4強紀錄，因而獲得年終賽門票。
在WTA年終總決賽分組，前2戰打完，謝淑薇組合擊敗大會頭號種子Lyudmyla Kichenok／Jelena Ostapenko，拿下1勝1敗成績，守護住晉級希望。不過面對溫網冠軍組合卻陷入苦戰，雙方一路鏖戰至決勝局，最終在「超級搶10」以8：10惜敗，無緣完成逆轉，確定未能從分組賽出線。
謝淑薇過去5次參加年終賽，有4次都闖入總決賽，今年是首度無緣闖入4強。另一方面，台灣好手詹皓晴和俄羅斯選手Veronika Kudermetova的組合，將在明（8）日迎來小組賽第3戰，目前拿下1勝1敗的成績，同樣面臨不能輸的壓力。
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謝淑薇個人已是第5度參加WTA年終賽雙打，在2013年合拍中國好手彭帥，拿下年終賽冠軍，而在2019年、2021年則是拿下亞軍，其中2021年的亞軍就是和Elise Mertens聯手拿下。今年重新和Elise Mertens搭檔，打出亮眼佳績，在大滿貫賽事的澳網奪下女雙冠軍，且在溫布頓錦標賽也寫下4強紀錄，因而獲得年終賽門票。
在WTA年終總決賽分組，前2戰打完，謝淑薇組合擊敗大會頭號種子Lyudmyla Kichenok／Jelena Ostapenko，拿下1勝1敗成績，守護住晉級希望。不過面對溫網冠軍組合卻陷入苦戰，雙方一路鏖戰至決勝局，最終在「超級搶10」以8：10惜敗，無緣完成逆轉，確定未能從分組賽出線。
謝淑薇過去5次參加年終賽，有4次都闖入總決賽，今年是首度無緣闖入4強。另一方面，台灣好手詹皓晴和俄羅斯選手Veronika Kudermetova的組合，將在明（8）日迎來小組賽第3戰，目前拿下1勝1敗的成績，同樣面臨不能輸的壓力。