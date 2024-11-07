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謝淑薇5次參賽首度無緣4強！台灣「網球一姊」謝淑薇，是第2次和比利時好手Elise Mertens搭檔參加WTA年終總決賽，今年重新和Elise Mertens搭檔，打出亮眼佳績，在大滿貫賽事的澳網奪下女雙冠軍，且在溫布頓錦標賽也寫下4強紀錄，因而獲得年終賽門票。在WTA年終總決賽分組，前2戰打完，謝淑薇組合擊敗大會頭號種子Lyudmyla Kichenok／Jelena Ostapenko，拿下1勝1敗成績，守護住晉級希望。謝淑薇過去5次參加年終賽，有4次都闖入總決賽，今年是首度無緣闖入4強。